Rusya’dan Suriye’de 'Güvenli Bölgeler' Oyunu

Al Jazeera’nin yer verdiği “Rusya’dan 'Güvenli Bölgeler' Önerisi” başlıklı haberin konuyla ilgili kısmı şöyle:

Al Jazeera’nin muhalif kaynaklardan edindiğini bilgilere göre Rusya, Suriye ile ilgili yeni önerisini sözlü olarak kendilerine bildirdi. Girişimin amacının Suriye’deki şiddeti azaltmak olduğunu belirten kaynaklar, önerinin ülkenin kuzey batısında, orta kesimlerinde, Şam’ın kırsalında ve güneyde güvenli bölgeler içerdiğini belirtti.

Bu bölgelerin silahsızlandırılmasının yanı sıra buranın muhalif güçlerce Nusra Cephesi’nden ve IŞİD’den temizlenmesi öngörülüyor. Garantör ülkelerin, şiddeti azaltma rejimini denetlemek için bazı güçleri sahaya da konuşlandırabileceği ifade ediliyor.

Rusya’nın önerisi, insani yardım çalışmalarına ilişkin bazı konuları da içeriyor. Bunlar, sivillerin farklı bölgeler arasında hareket özgürlüğü, sığınmacıların bölgelerine dönmesi, insani yardımların ulaştırılması, alt yapının yeniden rehabilite edilmesi, vatandaşların günlük ihtiyaçlarının temin edilmesi...

Önerinin 3 aylık süre için uygulanması öngörülüyor. Ancak bu sürenin uzatılmasının da mümkün olduğu vurgulanıyor.

Kaynaklara göre, muhalifler öneriyi yazılı bir şekilde istedi. Ancak Rusya, bu talebi Astana’daki görüşmelerde yerine getireceğini ifade etti.

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“Güvenli bölge” 2012’den bu yana Türkiye ve Suriye muhalefeti tarafından diplomatik görüşmelerde dile getirilen temel taleplerden birini oluşturuyor. Ne var ki gerek İngiltere, Fransa gibi Avrupa ülkeleri, gerek ABD ve gerekse de Esed’in hamisi Rusya bugüne kadar bu talep karşısında oralı olmadı. Şimdi bu meselenin bizatihi Rusya tarafından gündemleştiriliyor olmasının Türkiye’nin hava taarruzuna maruz kalan işbirlikçi YPG/PKK ile alakalı olma ihtimali çok yüksek. Keza Suriye halkının güvenliği söz konusu olduğunda “güvenli bölge” talebine her zaman karşı olduğunu açığa vuran YPG/PKK ve Türkiye’deki uzantıları Türkiye’nin son askeri hamlesini müteakip bu talebi dillendirir oldular. Hatta bizatihi Salih Müslim bu talebi dile getirme sadedinde bir makale kaleme almıştı.

YPG/PKK’nin “güvenli bölge” talebi ve ABD-Rusya’nın bu talebi karşılama olasılığına dair sitemiz yazarlarından Rıdvan Kaya’nın kaleme aldığı analizi aşağıdaki linki tıklayarak okuyabilirsiniz:

UÇUŞA YASAK BÖLGE TALEBİ VE KÜRT MİLLİYETÇİLİĞİNİN İKİYÜZLÜLÜĞÜ