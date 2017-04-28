Rusya’dan İsrail’e Tepki

İsrail’in Şam'ın uluslararası havalimanına yakın bir bölgede gerçekleştirdiği patlama, Moskova’nın tepkisini çekti.

Basın toplantısı düzenleyen Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, İsrail ve diğer ülkelerin bölgedeki gerilimi artıracak eylemlerde bulunmaması gerektiğini ifade etti. İsrail saldırısını eleştiren Peskov, bütün devletlere Esed rejiminin egemenliğine saygı göstermeleri çağrısında bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova da düzenlediği başka bir basın toplantısında diğer devletlerin Suriye topraklarında düzenlediği saldırıların uluslararası hukuka uymadığını savundu.

İsrail’den dolaylı üstlenme

27 Nisan’da Suriye'nin başkenti Şam'ın uluslararası havalimanına yakın bir bölgede büyük bir patlama gerçekleşti. Suriye resmi haber ajansı Sana, patlamanın İsrail'in hava saldırısı sonucu gerçekleştiğini duyurdu. İsrail İstihbarat Bakanı İsrael Katz da "Suriye’deki hadisenin, Tahran’ın Suriye üzerinden Hizbullah’a gelişmiş silah ulaştırmasını engellemek üzere kurulu olan İsrail politikasıyla tamamen uyuştuğunu teyit edebilirim" sözleriyle saldırıyı dolaylı olarak üstlendi.

Kaynak: Al Jazeera, Reuters