Rusya’daki Saldırıyla İlgili 1 Kişi Gözaltına Alındı

Rusya Federal Güvenlik Servisi, St. Petersburg metrosundaki bombalı saldırının planlayıcılarından olduğu belirtilen Orta Asya kökenli bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Rusya Federal Güvenlik Servisi’nden (FSB) yapılan açıklamada, St. Petersburg metrosundaki saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 27 yaşındaki Orta Asya kökenli Abror Azimov’un Moskova yakınlarında gözaltına alındığı belirtildi.

AA’da yer alan habere göre, açıklamada, Azimov’un patlamanın planlayıcıları arasında yer aldığı ve canlı bombayı saldırıya hazırladığı ifade edilerek, zanlının ifade için savcılığa sevk edildiği kaydedildi.

3 Nisan’da St. Petersburg metrosuna yapılan bombalı saldırıda 15 kişi ölmüş, 40’tan fazla kişi yaralanmıştı. Rusya Soruşturma Komitesi, bombalı saldırıyı düzenleyenin 22 yaşındaki Akbarcan Celilov olduğunu açıklamıştı.