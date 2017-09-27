Rusya ile Esed Rejimi Hastane ve Okulları Vuruyor!

Suriye’de “İdlib çatışmasızlık bölgesi” içinde yer alan ve İdlib ile Halep illerine bağlı bölgelere düzenlenen şiddetli hava saldırılarında son 8 günde 7 hastane ve 6 okul vuruldu.

İdlib’in güneyi ile Halep’in güneyi ve batısı, 19 Eylül’den bu yana yoğun hava saldırılarına maruz kalıyor. Bölgedeki hastane ve okullar da savaş uçaklarının hedefi oluyor.

Bu nedenle bölge halkı hastane ve okulları boşaltarak can kayıplarını engellemeye çalışıyor.

Son 8 günde Halep’in Daret İzze ilçesinde 1, İdlib’in Kefer Nebil ilçesinde 3, Han Şeyhun ve Tıh beldeleri ile Cisr eş-Şuğur bölgesinde birer hastane Rusya ve Beşşar Esed rejimi tarafından vuruldu. Hastaneleri hedef alan saldırılarda3 sivil hayatını kaybetti.

İdlib’in Maar Zeyte ve Habbit köylerinde birer, Maret Hirme köyünde 3 okul, bu sabah saatlerinde de Halep’in Batabu beldesinde bir okul yine Rusya ve Esed rejimi tarafından bombalandı. Okulları hedef alan saldırılarda 1 sivil yaşamını yitirdi.

İdlib’in güneyinde Hristiyan nüfusun yaşadığı Yakubiye ve Kuniye köylerine kısa süre önce düzenlenen saldırıda kilise hasar gördü. Yerel kaynaklar, saldırıyı Esed rejimine ait uçakların gerçekleştirdiğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan cuma günü yapılan yazılı açıklamada İdlib’e düzenlenen saldırıların, Esed rejimi ve müttefiki Rusya’nın saldırı biçimine uyduğu ifade edilmişti.

Saldırı altındaki bölgeler, 14-15 Eylül’deki Astana toplantısında Türkiye, Rusya ve İran tarafından “İdlib çatışmasızlık bölgesi”ne dâhil edilmişti.

Kaynak: AA