Rusya İdlib’de Sivillere Saldırdı: 7 Kişi Hayatını Kaybetti!

Suriye’nin kuzeyinde bulunan İdlib’deki sivil savunma yetkililerinden Mustafa Ahmed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Rusya’ya ait bir uçağın kente altı vakum bombasıyla düzenlediği saldırıda biri çocuk yedi kişi hayatını kaybetti.” dedi.

Saldırıda Cisr eş-Şuğur ilçesindeki yerleşim yerlerinin hedef alındığını ve çok sayıda evin yerle bir olduğunu belirten Ahmed, bombardımanda yaralanan sivillerin ambulanslarla çevredeki sahra hastanelerine kaldırıldığını ifade etti.

Olay yerinde enkaz kaldırma ve kurtarma çalışmalarına devam edildiği bildirildi.