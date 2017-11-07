Resmi Tarih ve İdeoloji’nin Pörsümeyen Cazibesi

Kenan Alpay’ın yazısı:

Bir zamanlar medyanın da değerli görüşlerine sık sık yer verdiği istihbarat ve strateji uzmanı Graham Fuller’in yerini (hassaten 15 Temmuz’un akabinde) artık Aleksandr Dugin almış durumda. Fuller malum Amerika hesabına neyle (nüfuz casusluğuna) memur kılındıysa Dugin de Rusya hesabına aynı işle memur kılınmıştı. Ancak şimdilerde bunu konuşmanın, bu durum üzerine şüphe oluşturmanın veya bu sürecin hassasiyetini şerhler düşüp hatırlatarak kamuoyuna takdim edecek durumda değil hiç kimse.

Eskiden ama çok da uzak olmayan eskiden pek revaçta sayılan Türkiye’yi bekleyen yakın tehlike ve tehditlerin, açılım ve atılımların dökümüne dair Fuller’in öngörülerine kulak kesilme dönemi kapandı. Yeni dönemde Amerika ve NATO’nun hangi zayıf noktaları üzerinden Türkiye’yi sürekli olarak saldırı altında tutulacağı ve bunlardan kurtulmak için B planını nasıl devreye sokmamız gerektiğine dair Dugin’den detaylı tavsiyeler okuyabiliyoruz.

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