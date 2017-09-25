“Referandum Türkiye’ye Tehdit Niteliğinde Değildir”

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, Erbil’deki Rotana Oteli’nde oyunu kullandıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye’nin referandum hakkındaki kararlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

AA’da yer alan habere göre, Türkiye ile 1991’den bu yana çok iyi ilişkilere sahip olduklarını belirten Barzani, “Gerçekten zor zamanlarımızda bize yardım eli uzatan ülke Türkiye olmuştur. IKBY’ye sunduğu yardımlarından dolayı her zaman Türkiye’ye şükran borçluyuz.” dedi.

“Bu Kararı Bağdat’tan Ümitlerimizin Tükenmesi Neticesinde Aldık”

Referandumun sadece Irak sınırları içerisinde yapıldığının altını çizen Barzani, “Referandum sadece IKBY sınırlarını kapsıyor. Referandumun komşu ülkelerde de yapılacağı şeklinde görülmesini istemiyoruz. Bu kararı Bağdat’tan ümitlerimizin tükenmesi neticesinde aldık. Bağdat’tan 13 yıl boyunca anayasa çerçevesinde haklarımızı elde etmeye çalıştık. Ancak ne yazık ki anayasal haklarımız gün be gün ihlal edilmeye başlandı.” ifadelerini kullandı.

“Temennimiz Türkiye’nin Bizi Anlaması”

IKBY’deki referandumun Türkiye’ye tehdit niteliğinde olmadığını ifade eden Barzani şunları kaydetti:

“Bugün IKBY’de yapılan referandum asla Türkiye’ye tehdit niteliğinde değildir. Bunun yanında hiçbir komşu ülkenin güvenliğini bozacak bir tehdit faktörü olmadık. Kürt bölgesinin temennisi, neden böylesi bir kararın alındığını Türkiye’nin anlamasıdır. Referandum, 26 Eylül’de bağımsız Kürdistan ilanı değildir. Bu süreçte halkımız, bağımsızlık konusunda fikrini beyan edecek. Tüm meseleleri diyalog yoluyla Bağdat’la masaya yatırıp çözmek istiyoruz. Bu konuya ilişkin (Türkiye’nin) daha sakin bir şekilde hareket etmesini temenni ediyoruz. Türkiye, bunu kendisine bir tehdit olarak görmemeli çünkü biz hiç kimseye tehdit değiliz.”