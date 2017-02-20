Referandum Hakkında Görüşünü Açıklayan Savcıya İnceleme

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20.02.2017 20:31
Referandum Hakkında Görüşünü Açıklayan Savcıya İnceleme
HSYK 3.Dairesi, 16 Nisan'daki halk oylaması konusunda sosyal medyada paylaşımda bulunduğu iddia edilen Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Kayafoğlu hakkında inceleme izni verdi.

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 3. Dairesince, 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması konusunda sosyal medyada paylaşımda bulunduğu iddia edilen Antalya Cumhuriyet Başsavcıvekili Cevdet Kayafoğlu hakkında inceleme izni verildi.

HSYK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Başsavcı Vekili Kayafoğlu'nun Cumartesi günü paylaştığı iddia edilen Twitter mesajı dolayısıyla HSYK 3. Dairesince inceleme izni verildiğini bildirdi.

Kayafoğlu hakkında müfettiş raporu hazırlanacağını aktaran Yılmaz, rapor doğrultusunda gereğinin yapılacağını söyledi.  

Yılmaz, Kayafoğlu hakkındaki iddiaların basına yansımasının ardından HSYK'nın da ilk iş günü harekete geçerek, inceleme izni verdiğini kaydetti. 

Antalya Cumhuriyet Başsavcıvekili Cevdet Kayafoğlu'nun, Twitter hesabından "PKK anayasa referandumunda 'hayır' çağrısı yapmış. Sandıkta 'hayır' diyecek olanlar PKK ile aynı muameleyi göze alıyorlar demektir. Küsmece yok." paylaşımında bulunduğu iddia edilmişti.

AA

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