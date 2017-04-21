Raşid El-Gannuşi 16 Nisan Referandum Sonucunu Değerlendirdi

»Ana Sayfa»Tunus
21.04.2017 14:22
Raşid El-Gannuşi 16 Nisan Referandum Sonucunu Değerlendirdi
Tunus Nahda Hareketi lideri Raşid El-Gannuşi, Türkiye'nin yönetim sistemindeki değişikliğe ilişkin, “Türklerin kendilerine özgü bir İslam algısı ve kendi toplumsal gerçeklikleri var. Biz sadece onların deneyimlerinden faydalanabiliriz." dedi.

Tunus Nahda Hareketi lideri Raşid El-Gannuşi, Türkiye'nin yönetim sistemindeki değişikliğe ilişkin, "Türkiye bağımsız bir devlet ve kendi modelini benimsemekte sonuna kadar özgür. Türklerin kendilerine özgü bir İslam algısı ve kendi toplumsal gerçeklikleri var. Biz sadece onların deneyimlerinden faydalanabiliriz." dedi.

İngiltere'nin önde gelen üniversitelerinden başkent Londra'daki London School of Economics'te (Türkiye) düzenlenen bir konferansa katılan Gannuşi, bir katılımcının sorusu üzerine, Türkiye'de 16 Nisan'da yapılan referandumda halkın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesine "evet" demesini de değerlendirdi.

Bu yönetim sistemi değişikliğine ilişkin görüşlerini paylaşan Gannuşi, "Türkiye bağımsız bir devlet ve kendi modelini benimsemekte sonuna kadar özgür. Türklerin kendilerine özgü bir İslam algısı ve kendi toplumsal gerçeklikleri var. Biz sadece onların deneyimlerinden faydalanabiliriz. Türkiye'nin olumlu deneyimlerinden istifade edebiliriz ancak biz Tunus'ta parlamenter sistemi tercih ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Raşid el-Gannuşi, anayasa değişikliği halk oylamasının sonuçlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik eden ilk liderlerden biri olmuştu.

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