Polislerin Darbecilere Direnmesini Engelleyen Âmire Müebbet İstemi

»Ana Sayfa»15 Temmuz Darbe Girişimi
25.01.2017 16:24
Polislerin Darbecilere Direnmesini Engelleyen Âmire Müebbet İstemi
Batman’da darbe kalkışması sırasında emrindeki polislere darbeci askerlere direnmemelerine yönelik telkinde bulunduğu belirtilen eski emniyet âmiri Eyvazoğlu hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Gülen örgütüne (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Batman Emniyet Müdürlüğü’nde görevli dönemin emniyet âmiri Ümit Eyvazoğlu hakkında hazırlanan iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

AA’da yer alan habere göre, Batman Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde bulunan polis memurlarından bazılarının ifadelerine yer verilen iddianamede, bu polislerin, Eyvazoğlu’nun kendilerine “Ne yapıyorsunuz, silâhları niye aldınız?” diyerek tepki gösterdiği bildirildi.

Ülke çapında darbe kalkışmasının bertaraf edilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile diğer devlet büyüklerinin çağrıları üzerine ülkenin dört bir tarafında halkın harekete geçtiğine anımsatılan iddianamede, şunlar kaydedildi:

“Yasal mevzuatı gereği bu tarz saldırıları bertaraf etmekle yükümlü bulunan şüpheli Ümit Eyvazoğlu’nun darbe gecesi emrindeki polislere ‘Ne yapıyorsunuz, silâhları niye aldınız?’ şeklinde beyanda bulunmuş olmasının terör örgütü adına ByLock programından belirtilen şekilde yapılan çağrılara uyarak hareket ettiği, şüphelinin örgüt çağrısında belirtildiği gibi direnenlerin direncini kırmak için telkinde bulunarak, direnen kamu görevlilerinin terör örgütünün emir ve talimatları doğrultusunda direncini kırdığı anlaşılmıştır.”

3 Kez Ağırlaştırılmış Müebbet İstemi

İddianamede, emniyet âmiri Ümit Eyvazoğlu hakkında “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek”, “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek” ve “TBMM’yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek” suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve “silâhlı terör örgütüne üye olmak” suçundan da 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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