PKK’nın Suriye’deki Uzantısı PYD’ye ABD Zırhı!

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Albay Jeff Davis, günlük basın brifinginde, Türkiye’nin sınırına yakın bölgelerde ABD zırhlılarının PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD’ye bağlı unsurlarla devriye gezip gezmediğine yönelik soruları cevaplandırdı.

AA’da yer alan habere göre, Davis, söz konusu soruya ilişkin, “Suriye’nin kuzeyinin tamamında ortaklarımız olan Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile hareket eden ABD askerleri var. Sınır alanları da bizim hareket alanlarımıza dahil.” dedi.

Ancak Sözcü, bunun, PKK/PYD’nin Türkiye’ye yönelik saldırılarına Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) karşılık vermesini engellemek üzere yapılıp yapılmadığına ilişkin soruyu ise geçiştirdi.

Bu adımın PKK/PYD’ye güvence vermek üzere yapılan bir operasyon olup olmadığının sorulması üzerine Davis, “Tüm tarafları ortak düşman olan IŞİD ile mücadele etmeye çağırıyoruz, bu çağrımız SDG dâhil herkesedir. SDG’nin şimdilik Rakka ve Tabka’ya odaklanması ve başka çatışmalara sürüklenmemesini istiyoruz.” diye cevap verdi.

Davis, SDG’nin Irak sınırından Münbiç’e, oradan da Rakka’nın kuzeyine kadar olan alanı kontrol ettiğini ve ABD askerlerinin de o alanda onlarla birlikte hareket ettiğini aktardı; ancak Münbiç’te yaptıkları gibi Tel Abyad civarında da “bir tür caydırma ve güvence verme operasyonu” düzenleyip düzenlemediklerine yönelik soruları ise yanıtsız bıraktı.

Sözcü Davis, TSK ile iletişimlerinin günlük olarak devam ettiğini de sözlerine ekledi.

SDG’nin ana omurgasını ABD’nin de “terör örgütü” olarak kabul ettiği PKK’nın Suriye’deki uzantısı oluşturuyor. PKK yurt içinde ve sınır boyunda Türkiye’ye saldırılar yönelik düzenliyor.