PKK’nın Bölge Yönetimine Operasyon: 14 PKK’lı Öldürüldü

Diyarbakır'ın Kulp ilçesiyle Muş’un Şenyayla bölgesi arasında kalan alanda dün gerçekleştirilen operasyon için önce sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sabah saatlerinde başlayan operasyon akşam saatlerinde sona erdi. Operasyonda aralarında PKK’nın bölge yöneticilerinin de bulunduğu 14 militanın öldürüldüğü duyuruldu. Ayrıca militanların 1’i sağ, 1 yaralı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, başlarına aralarında başlarına ödül konulanların da bulunduğu belirtilerek,” Sözde Orta Saha sorumlusu Ararat telsiz çağrı adlı Doğan Dideri, sözde Orta Saha Muhaberecisi Agiri telsiz çağrı adlı Reber , sözde Şenyayla alan sorumlusu ve İçişleri Bakanlığı’nın gri renkli arananlar listesinde yer alan Serdar Amed , sözde Şenyayla YJA-Star sorumlusu Haziran telsiz çağrı adlı Beritan Torhildan, sözde Şenyayla alanında sorumlu düzeyde faaliyet yürüten ve İçişleri Bakanlığı’nın gri renkli arananlar listesinde yer alan Aldar telsiz çağrı adlı Rüstem Ciloisimli BTÖ mensuplarının da arasında bulunduğu 1’i sağ, 1’i yaralı, 14’ü ölü olmak üzere toplam 16 BTÖ mensubu etkisiz hale getirilmiştir” denildi.

Açıklamada ele geçirilen silahlar da şöyle sıralandı;” 2 M-16 piyade tüfeği, 2 PKMS Bixi makineli tüfek, 1 Dragunov Kannas Keskin Nişancı tüfeği, 15 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 18 el bombası, 4 M-16 piyade tüfeği şarjörü, 39 AK-47 Kaleşnikof şarjörü, 1.334 M-16 piyade tüfeği fişeği, 3.326 PKMS Bixi mühimmatı, 4.8840 AK-47 Kalaşnikof fişeği, 11 anti-personel roketatar mühimmatı, 3 termobarik roketatar mühimmatı, 15 roket sevk fişeği, 1 araç telsizi, 1 el telsizi, 10 kg TNT, 100 gr plastik patlayıcı ve çok sayıda yaşam malzemesi ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Cumhuriyet Savcısının talimatına istinaden silah, mühimmat, muhabere malzemesi ile delil niteliğine haiz olan malzemeler muhafaza altına alınmış, el bombaları, patlayıcı madde ve diğerler malzemeler yerinde imha edilmiştir.”

Bu operasyon bölgede son zamanlarda PKK’ya en ağır kayıpların verildiği operasyon olarak kayıtlara geçti. İki gün önce Şırnak’ta düzenlenen operasyonda kırmızı arananlar listesinde bulunan Delal Amed kod adlı Hülya Eroğlu öldürülmüştü. Dün yine aynı bölgede gerçekleştiren başka bir operasyonda ise turuncu ve gri listedeki iki isim öldürülmüştü.

Kaynak: Voanews