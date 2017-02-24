PKK, Sincar’dan Sonra Mahmur’a Yerleşti!
Irak’ta, Musul’un Sincar ilçesindeki varlığı tartışılan PKK, şimdi de Erbil’in yakınlarında yer alan Mahmur ilçesinin sınırları içerisinde yeni karargâhlar oluşturuyor.
IŞİD’in 2014’te Mahmur’a yönelik gerçekleştirdiği saldırıları bahane edip bölgeye yerleşen ve Kandil’den getirdikleriyle militan sayısını her geçen gün arttıran PKK, Karaçuğ Dağı’nı adeta askerî üs hâline getirdi.
Yaklaşanı Vuruyorlar
Yeni Şafak’ın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) bağlı güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, zaman zaman PKK’lı militanlarla Peşmerge kuvvetleri arasında gerginlik yaşanıyor. Karargâha yaklaşmak isteyenlere ateş açılıyor.
Söz konusu bölgeden çekilen görüntülerde PKK’nın mevzileri, hendekleri ve güvenlik noktaları görülüyor.
Mahallî İdârecileri Sokmuyorlar
Mahmur Kaymakamı Rızgar Muhammed İsmail, “Kamp içerisinde daima hazır bekleyen bir güç var. Bunlar sürekli askerî eğitime alınıyor. Kampta şimdiye kadar 8 yeni mevzi kuruldu. Kadın, çocuk ve yaşlılar dahi askerî eğitime tâbi tutuluyor.” diye konuştu.
İsmail, kampın nüfusunun şu anda 12 bin, ilçe merkezinin ise 10 bin civarında olduğunu söyledi.
“Kamp tamamen askerî üsse dönüştü.” diyen İsmail, “PKK, BM tarafından kullanılan bir binaya el koydu. Iraklı polis güçleri tarafından kullanılan karakola da el koydular. İki hafta önce iki kişinin kendisini patlattığı haberini aldık, gidip herhangi bir soruşturma yapamadık. PKK, girişimize izin vermedi.” açıklamalarında bulundu.
- Yorumlar 0
- Çeçenler ve 23 Şubat 1944 Sürgünü ÜzerineÇeçen Cumhuriyeti İçkerya Türkiye Fahri Konsolosu Ahmet Özdeş, Çeçenler ve 23 Şubat 1944 Sürgünü hakkında Yusuf Tunçbilek'in sorularını cevapladı.
- D. Mehmet Doğan: “Uyanmak Lazım, ‘Dil’ Elden Gidiyor”D. Mehmet Doğan, “Dil yanlışları günlük gazetelerde, televizyonlarda ve radyolarda almış başını gidiyor. Sosyal medya denilen ve kuşdili konuşulan mecrayı hiç kale almadan söylüyorum bunu. Silkinmemiz, kendimize gelmemiz lâzım.” dedi.
- Kul Sadi Yüksel: “Şirkin Her Türlüsünü Reddetmek, Tevhid'in Gereğidir!”Yeni Akit gazetesinden Ziya Gündüz, Kul Sadi Yüksel ile yeni çıkan “Tevhid ve Ahlak” kitabı çevresinde bir röportaj gerçekleştirdi.
- Nabi Avcı, Zaman ve Yeni Şafak Dönemlerini AnlattıKültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, kurucu kadrosunda yer aldığı Zaman gazetesi ve Yeni Şafak hakkında Yeni Şafak gazetesinden Ayşe Olgun’a ilginç bilgiler verdi.
- Abdullah Muhaysini’den Namaz Üzerine NasihatlarTahrir Eş-Şam kadılarından Dr. Abdullah Muhaysini’den Namaz üzerine nasihatlar…
- Beşer İlkel Bir Varlık mı?Abdulhakim Beyazyüz, Kur’ani Kavramlara dair yazı dizisinin bu bölümünde “Beşer İlkel Bir Varlık mı?” sorusuna cevap arıyor.
- Davetçinin Kitlelerle Muhataplığında Gözetmesi Gereken İlkelerAbdullah Yıldız, Yeni Akit gazetesindeki köşesinde yayınlanan son yazısında davetçilerin davet sürecinde gözetmesi gereken bazı ilkelerle ilgili tespit ve tahlillerde bulunmuş.
- Bir İşgüzarlık Örneği Olarak “Meal Müçtehidliği”Yazısında kendisine gelen bir mail örneği üzerinden “meal müçtehidliğine soyunanlar”ın tutarsızlıklarını eleştiren Mustafa Öztürk, bu zihniyetin namazda hafî ve cehrî kıraat meselesinde sergiledikleri işgüzarlığa dair dikkat çekici tespitlerde bulunmuş.
- Şehitlere Saygı Duruşu Saçmalığı
- Okulda İnternet Başarıyı Artırmıyor, Düşürüyor!
- Siyasal Aklı ve Ahlakı Travmalara Ezdirmemek
- Esed Rejimi Sivilleri Napalm Bombalarıyla Hedef Aldı
- Abdullah Muhaysini’den Namaz Üzerine Nasihatlar
- “Gerekirse Gülen’in İadesini Görüşmek İçin ABD’ye Gidebilirim”
- e-Devlet’ten Alınan Nüfus Belgeleri Resmiyet Kazandı
- Türkiye, Ege’deki NATO Gücünün Geri Çekilmesini İstiyor!
- Trump Güvenli Bölge İçin 'Taahhüt İstiyor'
- Mısır'da İhvan Üyelerine Yönelik Gözaltılar
- PKK, Sincar’dan Sonra Mahmur’a Yerleşti!
- ETKİNLİK TAKVİMİ
- Şehitlere Saygı Duruşu Saçmalığı
- Van’dan Mehmet Karagülle Amcamız Vefat Etti
- Müslüman Kadınlarla Empati İçin 1 Ay Başlarını Örtecekler
- Mezhepçilik Taassubunu Aşmada Nadir Şah Örneği
- FETÖ Soruşturmasındaki Mağduriyetleri Gidermek İçin Komisyon Kuruldu
- Şeyh Ömer Abdurrahman'ın Cenazesi Cemaliye’de Toprağa Verildi
- Dünya Büyüklüğünde Yedi Gezegen Keşfedildi
- 82 Yaşındaki Kadına 'Cami Nöbeti' Cezası!
- İran Bu Kez de Ayetullah Muntazeri'nin Oğlunu Tutukladı
- 28 Şubat Mağduru Baha Joughel’den Cumhurbaşkanı ve Adalet Bakanına Çağrı
- Bozdağ'dan ABD Adalet Bakanı'na 'Gülen' Mektubu
- Ehliyet Sahiplerine “Trafikte Saygı Eğitimi” Verilecek
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim