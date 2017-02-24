PKK, Sincar’dan Sonra Mahmur’a Yerleşti!

»Ana Sayfa»Irak
24.02.2017 10:33
PKK, Sincar’dan Sonra Mahmur’a Yerleşti!
Irak’ta, Musul’un Sincar ilçesindeki varlığı tartışılan PKK, şimdi de Erbil’in yakınlarındaki Mahmur ilçesinin sınırları içerisinde yeni karargâh kurdu ve silâhlı eğitim vermeye başladı.

Irak’ta, Musul’un Sincar ilçesindeki varlığı tartışılan PKK, şimdi de Erbil’in yakınlarında yer alan Mahmur ilçesinin sınırları içerisinde yeni karargâhlar oluşturuyor.

IŞİD’in 2014’te Mahmur’a yönelik gerçekleştirdiği saldırıları bahane edip bölgeye yerleşen ve Kandil’den getirdikleriyle militan sayısını her geçen gün arttıran PKK, Karaçuğ Dağı’nı adeta askerî üs hâline getirdi.

Yaklaşanı Vuruyorlar

Yeni Şafak’ın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) bağlı güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, zaman zaman PKK’lı militanlarla Peşmerge kuvvetleri arasında gerginlik yaşanıyor. Karargâha yaklaşmak isteyenlere ateş açılıyor.

Söz konusu bölgeden çekilen görüntülerde PKK’nın mevzileri, hendekleri ve güvenlik noktaları görülüyor.

Mahallî İdârecileri Sokmuyorlar

Mahmur Kaymakamı Rızgar Muhammed İsmail, “Kamp içerisinde daima hazır bekleyen bir güç var. Bunlar sürekli askerî eğitime alınıyor. Kampta şimdiye kadar 8 yeni mevzi kuruldu. Kadın, çocuk ve yaşlılar dahi askerî eğitime tâbi tutuluyor.” diye konuştu.

İsmail, kampın nüfusunun şu anda 12 bin, ilçe merkezinin ise 10 bin civarında olduğunu söyledi.

“Kamp tamamen askerî üsse dönüştü.” diyen İsmail, “PKK, BM tarafından kullanılan bir binaya el koydu. Iraklı polis güçleri tarafından kullanılan karakola da el koydular. İki hafta önce iki kişinin kendisini patlattığı haberini aldık, gidip herhangi bir soruşturma yapamadık. PKK, girişimize izin vermedi.” açıklamalarında bulundu.

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