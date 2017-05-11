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  3. Pelikancı Kargalar Yeni Türkiye'nin Kılavuzu Olabilir mi?!

Pelikancı Kargalar Yeni Türkiye'nin Kılavuzu Olabilir mi?!

Hilal tv’de Bahadır Kurbanoğlu tarafından sunulan Sözü Esirgemeden programında özellikle medyaya çöreklenmiş Pelikan çetesini anlattı.

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