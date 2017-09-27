Özbek Muhalif Yazar Sürgün Dönüşü Gözaltına Alındı

Türkiye'den Özbekistan’a dönen muhalif yazar Nurulloh Muhammad Raufkhon bu sabah Özbek polisi tarafından gözaltına alındı.

Haberi Reuters'e konuşan yazarın eşi Gulnara Otakhonova açıkladı. Raufkhon'un eşi bugün sabah saatlerinde Taşkent havaalanına inen eşinin eline zincir vurularak polis karakoluna götürüldüğünü söyledi.

Özbek emniyet güçleri yazarın gözaltına alınma nedenini açıklamadı ve Raufkhon'un yakınları ile konuşmasına izin verilmedi.

Eski Cumhurbaşkanı İslam Kerimov hükümeti geçen yıl Kerimov'u eleştiren bir kitap yayınladıktan sonra Raufkhon'u güvenlik kara listesine almıştı. Hükümetin bu kararından sonra Özbek yazar Türkiye'ye iltica etmeye mecbur olmuştu.

Ancak yeni Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev geçen ay 16 bin kişinin yanında Nurulloh Muhammad Raufkhon'un kara listeden çıkarılmasını emretmiş ve bunun üzerine Raufkhon ülkesine dönme kararı almıştı.

Kaynak: Dünya Bülteni