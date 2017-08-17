ÖSYM’nin Hatasına Soruşturma

Milli Eğitim Bakanı (MEB) İsmet Yılmaz, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)'nin hatası için soruşturma açıldığını söyledi. Eğitim editörleriyle bir araya gelen Yılmaz, 2017 eğitim ve öğretim yılı müfredatında yapılan değişiklikler ve Türkiye’deki eğitim kalitesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yılmaz, ÖSYM'nin hatasına ilişkin şunları aktardı: “Bu bir hata. ÖSYM’nin hatası. Keşke olmasaydı. ÖSYM özür diledi. Değerler eğitiminin bir parçası özür dilemek. Varsa bu hatanın düzeltilmesi lazım. Bununla ilgili soruşturmalar da başlatıldı. Bunun nedenini biz de kamuoyuna açıklayacağız. Kimin kusuru varsa soruşturma açılır. Kuruma güven azalıyor. Bundan sonra çok daha dikkatli olmak lazım”

EN BAŞARILI EĞİTİM YILINDAYIZ

Kaliteli bir eğitim için kendi dönemlerinde 584 bin 288 öğretmenin atamasını gerçekleştirdiklerini söyleyen Yılmaz, “Ne kadar çok öğretmen ataması yaparsak eğitim seviyemizi de o kadar arttırmış oluruz. Bu kapsamda derslik açmaya da özen gösteriyoruz” diye konuştu. Yılmaz, şunları aktardı: “Türkiye’de eğitim kalitesi her geçen gün artıyor. 2017 yılına geldiğimizde devlet üniversiteleri lisans kontenjan sayısı 373 bin 642 oldu. Vakıf üniversiteleri lisans kontenjan sayısı 83 bin 536 oldu. Toplam 457 bin 178’e ulaştı. Bu rakamlar tüm zamanların en yüksek rekorlarıdır”

İMAM HATİPLER BAŞARILIDIR

‘İmam Hatip liseleri başarılı mı değil mi’ polemiğine cevap veren Yılmaz, “Çok net söylüyorum İmam Hatip liseleri başarılıdır. 2017 yılına gelindiğinde 222 bin 925 öğrenci sınava girdi. Bunların 40 bin 336’sı başarılı oldu. Yüzde 18 oranında başarı görüldü” şeklinde konuştu.

NANOTEKNOLOJİSİ MÜFREDATA GİRDİ

Müfredatta gereksiz, lüzumsuz ve yeniçağ ile uyumu kalmamış konuların kaldırıldığını söyleyen Yılmaz, “Kimyasal hesaplamalar ünitesini 11'den 10’uncu sınıfa aldık. Yeniçağ ile birlikte maddenin hali 3’den 4’e çıktı. Plazma halini de ekleyerek çağın gerekliliğine ayak uydurduk. Nanoteknoljisi de ders müfredatına girdi” dedi.

SINAVLAR 10.15’TE BAŞLASIN

ÖSYM’nin bu sene uygulamaya koyduğu ‘09.45 kuralı’yla ilgili de konuşan Bakan Yılmaz, “Öğrencilerin geç kalması toplum vicdanını yaraladı. Sınav başladıktan sonra birileri sınava girilsin istenmiyor. ‘Adaylara 10 dediyseniz, sınavı 10.15’te başlatın’ dedik. Bunu dikkate alacaklarını söylediler. Dikkate alınıp alınmadığını göreceğiz” diye belirtti.

KAYIT PARASI VERMEYİN

İlk ve orta öğretimde kayıt döneminin başladığını hatırlatan Yılmaz, “Kayıt parası filan istiyorlar. Böyle bir şey yok. Bu net bir şekilde kanunumuza aykırı. MEB Temel Kanunu 16. maddesi: 'Öğrenci velileri hiçbir şekilde bağış yapmaya zorlanamaz.' Buradan bütün yöneticilere talimatımdır” şeklinde konuştu.