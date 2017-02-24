Okulda İnternet Başarıyı Artırmıyor, Düşürüyor!

İnternet ve bilgisayar kullanımının eğitim alanında bir çığır açtığı düşünülür. Ancak yapılan yeni bir araştırma, sınıfta internet erişiminin ders notlarını düşürdüğünü ortaya koydu.

Michigan Eyalet Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada, en akıllı ve çalışkan olarak nitelendirilen öğrencilerde bile düşük sınav sonuçları gözlendi.

Araştırmada uzmanlar, Psikolojiye Giriş dersi alan 127 öğrencinin dizüstü bilgisayar kullanımını inceledi. Sonuçta öğrencilerin ortalama 37 dakikalarını, e-postalarını kontrol etmek, sosyal medyada gezinmenin yanı sıra alışveriş yapmak ve video izlemek için kullandıklarını tespit etti.

Araştırmacılar öğrencilerin denetlenebilen bir ağ üzerinde internet kullanmalarını sağlayarak, ders dışı içerikli internet kullanımında harcadıkları zamanı ölçebildi.

Araştırma süresince 83 öğrencinin yani bu çalışmaya katılan 15 sınıfın yarısından fazlasının internette dolaştığını tespit ettiler.

Ve internet kullanımının öğrencilerin sınav sonuçlarını etkileyen belirleyici bir unsur olduğunu gördüler.

Çalışmayı yürüten isimlerin başında gelen Psilokoji Profesörü Susan Ravizza, ders dışı internet kullanımının zararının, sınıfta gerekmediği zamanlarda bile öğrencilerin dizüstü bilgisayarlarını sınıfa getirmelerini teşvik edilmesi yönünde izlenen yolun, daha çok sorgulanmasına neden olduğunu belirtiyor.

Hatta araştırmacılar, öğrencilerin dersle ilgili çalışmalarında bilgisayarlarını kullanmalarının, sınav sonuçlarını yükseltmediğini söylüyor.

Bu derste internet kullanımını gerektiren bir ödev olmadığını söyleyen Ravizza ders amaçlı bigisayar kullanımın, yalnızca dersi takip etmek ya da not almak için ders notlarını indermekten ibaret olduğunu söylüyor.

Ravizza daha önceki çalışmalara dayanarak, dizüstü bilgisayar üzerinde not almanın, elle not almak kadar etkili olmadığını da söylüyor.

Ve öğrencilerin bir kez bilgisayarı açtıktan sonra, internette ders dışı şeylerle uğraşmaya yeltendiğini belirtiyor.

Ravizza, artık bilgisayarlarını sınıfa getiren öğrencilerden, diğerlerinin dikkatini dağıtmamaları için, arkada oturmalarını istediğini de ekliyor.

Kaynak: Voanews