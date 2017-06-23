Öksüz'ün FETÖ’deki Pozisyonu Başsavcılığa Getirilmeden Öğrenilmiş

FETÖ'nün sözde "Hava Kuvvetleri Komutanlığı imamı" olduğu belirlenen şüpheli Adil Öksüz'ün, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma sırasında gözaltına alınmasının ardından Ankara Batı Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasıyla ilgili soruşturma tamamlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Soruşturma kapsamında 13'ü asker, 14'ü Emniyet Genel Müdürlüğü personeli ve biri Başbakanlık müşaviri 28 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbirinin uygulandığı belirtildi.

İddianamede, 4 şüpheli hakkında "silahlı örgüt üyesi olmamakla birlikte silahlı örgüt adına suç işleme, görevi kötüye kullanma, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, suçluyu kayırma", 21 şüpheli hakkında "görevi kötüye kullanma, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, suçluyu kayırma", 2 şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma, görevi kötüye kullanma, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, suçluyu kayırma" ve bir şüpheli hakkında ise "örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme ve suçluyu kayırma" suçlarından hapis cezası isteniyor.

Öksüz'ün FETÖ imamı olduğu Başsavcılığa getirilmeden öğrenilmiş

İddianameye göre, 16 Temmuz'da darbe teşebbüsünün merkezi Akıncılar 4. Ana Jet Üssünde, Kazan İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kazan İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri ve diğer kolluk görevlilerince darbeye teşebbüs eyleminde bulunan kaçan şüphelilerin yakalanması için emniyet tedbirleri alındı.

Bu kapsamda Kazan İlçe Jandarma Komutanı şüpheli Murat Bozdoğan, kaçan darbecileri arazide yakalamak üzere Kazan İlçe Jandarma Komutanlığında ve Kazan Jandarma Kışla Karakolundaki personeli görevlendirdi. Bu kapsamda diğer şüpheliler Erkan Külah, Abdülsamet Gürler ve Serkan Çoraplı'dan bir ekip oluşturuldu.

İddianameye göre, ekip, arazide Fethiye Mahallesine doğru giderken Akıncı Üssü istikametinde kalan tarla yolunda, iki sivil kişinin arazide yürüdüklerini gördü. Örgütün sivil yöneticilerinden Nurettin Oruç ile Ankara Anafartalar Koleji sahibi Hakan Çiçek'i yakalayan jandarma ekibi, bu iki kişiyi kışla jandarma karakoluna götürürken, 600 metre kadar ileride sivil bir kişiyi daha fark etti. Elinde siyah küçük bavul ile bir seyahat çantası bulunan sivil Adil Öksüz'ü de alan ekip, üç sivili Kışla Karakolu bahçesine bıraktı.

Jandarma Karakoluna, 20-25 kişilik sivil ve resmi kıyafetli polis de geldi

Darbe girişiminin ardından Kışla Karakolunda görev yapan kolluk görevlileri, Kazan İlçe Jandarma, Kazan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğünden gelen görevliler, Akıncılar 4. Ana Jet Üssü'nden kaçan darbeye teşebbüs eden şüphelileri 16 Temmuz günü peyderpey yakalayıp Kazan Kışla Jandarma Karakoluna getirdi. Bu şekilde yakalanan darbeye teşebbüs eden 29 şüpheli, Kazan İlçesi Kışla Jandarma Karakoluna teslim edildi.

Akıncı 4. Ana Jet Üssü'nden kaçan darbeye teşebbüs eden şüphelilerin peyderpey yakalanıp Kışla Jandarma Karakoluna getirilmesi sırasında Kışla Jandarma Karakoluna, 20-25 kişilik sivil kıyafetli ve resmi kıyafetli polis de geldi. Polisler, jandarma görevlilerine, yakalanan darbecilerle ilgili soruşturma yapma yetkisinin kendilerinde olduğunu, bütün işlemleri kendilerinin yapacaklarını, jandarma görevlilerinin bu konuda bir yetkilerinin olmadığını, sadece karakoldaki emniyet tedbirlerini almalarını söyledi.

Ancak dinlenen tüm emniyet görevlileri ve şüpheli emniyet görevlileri böyle bir şey söylemediklerini ileri sürdü.

Kışla Jandarma Karakoluna getirilen 29 şüpheli üzerinden çıkan eşyalarla ilgili tutanakları, Erkan Külah ve Abdülsamet Gürler tuttu. Aynı şekilde Adil Öksüz ile ilgili de bir tutanak düzenlendi. Bu sırada şüphelilerin ilk ifadeleri, polis memurları şüpheliler Serter Koçak, Ömer Doğan ve Erhan Cihangir tarafından yapıldı.

Öksüz'ün tavrından şüphelendi

Şüpheli Serter Koçak, sorgulama sırasında Adil Öksüz'e kimliği hakkında sorular sordu. Öksüz'ün, şüpheli tavırları üzerine Koçak, darbe girişimi gecesi bombalanan Ankara İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğünün görevini yerine getirememesi nedeniyle daha önceden tanıdığı Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığında görevli Bilge Kağan Aksoy'u cep telefonundan arayarak Adil Öksüz'ü sordu.

Koçak, Aksoy'dan, 16 Temmuz günü öğleden sonra, Öksüz henüz adli makamlara çıkarılmadan "FETÖ'nün mahrem imamı" olduğu bilgisini aldı. Bu şekilde Adil Öksüz'ün FETÖ'nün mahrem imamı olduğu, sorgusu için Cumhuriyet Başsavcılığına getirilmeden önce öğrenildi.

Serter Koçak'ın, bahçedeki herkes tarafından duyulabilecek şekilde Öksüz'e, "İmamsın oğlum, bundan sonra sen bizdesin, seninle daha sonra özel ilgileneceğim" dediği, diğer şüphelilere de Öksüz'ü kastederek, "Bu sizin imamınız, size emirleri bu getiriyor, koskoca albay olmuşsunuz şu adamdan emir alıyorsunuz, görün işte halini, gördüğünüz kişi sizin üstlerinize akıl hocalığı yapan kişi budur işte, sizin üstlerinize bu akıl veriyor, görüyor musunuz imamınızı? Gelsin kurtarsın kurtabiliyorsa sizin Fetullahınız, bu gördüğünüz kişi sizin üstlerinize emir ve akıl veren imamıdır, hava kuvvetleri imamıdır" şeklinde beyanlarda bulunduğu iddianameye yansıdı.

Üst amirine iletti

Ardından Serter Koçak, Öksüz'ün, FETÖ'nün mahrem imamı olduğunu üst amiri olan Gökhan Yücel'e iletti. Yücel de eski Ankara İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Alp Aslan ve FETÖ ile mücadele konusunda görevli başkomiser Mehmet Akbaş'ı arayıp bilgilendirdi.

Bu şekilde, sorgusu için Cumhuriyet Başsavcılığına getirilmeden önce Öksüz'ün FETÖ'nün imamı olduğu, şüphelileri sorgulayan polisler Serter Koçak, Ömer Doğan ve Erhan Cihangir ile bu polis memurlarının amirleri pozisyonundaki Gökhan Yücel, Mehmet Akbaş ve Alp Aslan tarafından öğrenilmiş oldu.

Aslan ifadesinde, bu bilginini kendisine iletildiğini hatırlamadığını söyledi. Ancak Gökhan Yücel ve Mehmet Akbaş ifadelerinde, "16 Temmuz günü Aslan ile Ankara İl Emniyet Müdürlüğü binasının bahçesinde bir araya gelerek, Adil Öksüz'ün FETÖ'nün imamı olduğu konusunu konuştuklarını, sonuçta Öksüz'ün Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne nasıl olsa getirileceğini, getirildiğinde kendileri tarafından yeniden mülakata tabi tutacakları konusunda mutabakata vardıklarını." söyledi.

Başbakanlık Müşaviri gözaltındayken Öksüz ile görüşmüş

İddianamenin şüphelilerinden, daha önce açığa alınan Başbakanlık Müşaviri Ali İhsan Sarıkoca, Öksüz ile gözaltında olduğu sırada görüştüğünü itiraf etti.

Cumhuriyet Savcısı Ramazan Dinç tarafından hazırlanarak Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, Sarıkoca'nın ifadeleri de yer aldı.

Darbe girişimi gecesi Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk ile "Darbeye karşı ne yapabiliriz?" diye çalışma yaptıklarını öne süren Sarıkoca, 16 Temmuz 2016'da FETÖ'nün kilit isimlerinden firari Öksüz ile gözaltında bulunduğu karakolda görüştüğünü belirtti.

FETÖ'nün darbe girişiminin ertesi günü, şüphelilerden Serter Koçak'ın kendisini aradığını bildiren Sarıkoca, Kışla Jandarma Karakoluna gittiğinde Koçak'ın darbecilerden birisinin yardımcı doçent ve FETÖ'nün imamı olduğunu söylediğini ileri sürdü.

Sarıkoca, sabaha kadar darbecilerle uğraştığını, darbe girişimi sırasında şehit olanlar ve yakınlarıyla ilgilendiği için çok etkilendiğini öne sürerek, "Bu etkilenmemden dolayı Serter'in FETÖ'nün imamı olduğunu söylediği yardımcı doçent ile görüşmek istedim. Kendisiyle görüşmeye başladığım kişinin daha sonradan Adil Öksüz olduğunu öğrendik. Adil Öksüz ile görüşmeye başladım." ifadelerini kullandı.

Öksüz'ün kendisine ilahiyatçı olduğunu söylemesi üzerine kendisi de hem imam hatip lisesi mezunu hem de hafız olduğu için Öksüz'e, "Bu kadar sivil vatandaşı İslamiyet'teki hangi kritere dayanarak öldürdünüz?" diye sorduğunu anlatan Sarıkoca, şunları kaydetti:

"Adil Öksüz, bana cevaben 'Biz bunları tasvip etmiyoruz.' dedi. Akabinde bana masum insanların öldürülemeyeceğine ilişkin bir ayet okudu, ben de cevaben 'Niçin söylediğiniz şeyleri yapmazsınız?' mealindeki ayeti okudum ve kendisinin Müslüman olmadığına inandığımı söyledim. Yanılıyorsam, Müslüman olduğunu kabul ediyorsa kendisi, ailesi ve tüm Müslümanlar için bildiği her şeyi anlatması gerektiğini söyledim. Bu sayede belki ahiretini kurtarabileceğini söyledim. Başını eğip sessiz kaldı. Bunun üzerine ben de yanından ayrıldım, kendisiyle başka türlü bir irtibatım olmadı."

Öksüz'ün FETÖ imamı olduğunu jandarma görevlilerinin de bildiğini savunan Sarıkoca, "Çünkü Adil Öksüz'ün FETÖ'nün imamı olduğu konusu, o gün orada dillendirilmişti ve herkes çok net bağırarak bunu söylüyordu. Öksüz'ün birkaç gün sonra mahkeme tarafından serbest bırakılması üzerine ben, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Gülcü'nün yanına gittim ve Öksüz'ün serbest bırakılmasının çok anormal bir durum olduğunu, bu konuyla ilgili özel olarak ilgilenmesini rica ettim. Mustafa Gülcü, benim yanımda iken bir yerleri telefonla arayarak konunun hassasiyetini iletti ve çok ciddi takip edilmesi talimatlarını verdi." beyanında bulundu.

İddianamede, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in, Bank Asya'nın kurtarılması amacıyla çağrı yaptığı dönemde, Sarıkoca'nın bankaya 2014 yılı Ocak ayında 21 bin 930 lira yatırdığı bilgisi yer aldı.

AA