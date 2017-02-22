Edirne İslam Gençliği Nurettin Yıldız’a sahip çıktı, mahkemelik oldu!

Edirne’de geçtiğimiz yıl düzenlenen Nurettin Yıldız Konferansından önce CHP, EMEP, ADD, ÇYDD, Birleşik Haziran Hareketi, Nar Kadın Dayanışması gibi birçok sol hareketin halkı galeyana getirmeye dönük anarşist çağrıları neticesinde çıkan olaylar mahkemeye taşındı. Konferans öncesinde yasal izinli konferansın yapılmasını engelleyeceklerini ve Nurettin Yıldız hocayı Edirne’ye sokmayacaklarını söyleyerek kampanyalar başlatan sol örgütlerin tutulan salonlara baskı uyguladığı ve birçok salonu iptal ettirdiği söylenmişti. Tüm bu tehditler ve anarşist çağrılar üzerine Edirne İslam Gençliği Derneği Başkanı Habil Mert sosyal medyada sol yapılanmaların bu çıkışını sert bir dille eleştirmiş ve “… Hocamızı derneğimize davet ediyoruz, buyursun istediği zaman gelsin. Salonumuz kendisi için 7/24 açıktır dilediği kadar konferans verebilir. Sol örgütler gelsin bizi de engellesin görelim” vb. diyerek tepki göstermişti.

Ulusal basında “Kaideci başkandan tehdit” şeklinde yer bulan gelişmeler EİG başkanının onlarca illegal hesaptan tehdit edilmesine sebep olmuştu. Mert’in tepkisini “Hakaret ve Tehdit” başlığıyla savcılığa şikayet eden sol örgütlerin dilekçeleri kabul edilmiş ve dava açıldığı duyurulmuştur.

Konu hakkında Edirne İslam Gençliği bir açıklama yayınladı. Açıklama şu şekilde;

Geçtiğimiz yıl Şehrimiz kapalı spor salonunda büyük coşkuyla gerçekleşen Nurettin Yıldız konferansı bazı legal – illegal sol örgüt, parti, dernek vb. kurumlarca sabote edilmişti.

Yasal izinli konferans devletin tüm girişimlerine rağmen EMEP, CHP, ADD, ÇYDD, Nar Kadın Dayanışması, Birleşik Haziran Hareketi gibi kurumların halkı sokağa çağırdıkları tahrik etme girişimleri başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Yasaları işlevsiz kılmaya dönük ve sonucu halkın birbirine zarar vermesiyle sonuçlanabilecek anarşistçe duyurular ve çağrılar yapılmıştı.

Bu minvalde 10.000 kişiyle kapalı spor salonu önünde toplanarak konferansı engelleyeceklerini “ne pahasına olursa olsun” Nurettin Yıldız hocanın Edirne’ye girişine izin vermeyeceklerini duyurmuşlardı.

Halkımızın sağ duyusu ve Nurettin Yıldız hocaya desteği galip geldi Elhamdülillah.

Baskıyla iptal ettirdikleri birçok salonun ardından Kapalı Spor Salonunda konferans gerçekleşti. Desteği olan herkesten Allah razı olsun…

Bu tehditler ve halkı ayağa kaldırarak kışkırtmalar sürerken dernek başkanımız Habil Mert Nurettin Yıldız hocaya yönelik bu grupların zalimce tutumunu sosyal medyada eleştirmiş ve “konferans salonlarını iptal ettirebilirsiniz ama bizim derneğimiz 7/24 hocamız için açıktır. Gelsin buyursun istediği kadar konferans versin. Toplumu korkutarak salonları iptal ettirebilirsiniz ama bizi asla korkutamazsınız. Derneğimiz hocamız için açıktır gelsin burada konferans versin. Buyrun bunu da engelleyin karşınızda bizi bulursunuz” şeklinde açıklamalar yapmıştır.

PKK’yı öven ulusal basında bazı gazeteler başkanımızın çıkışlarını “Cihadçı Başkandan Tehdit” şeklinde servis etmiş ve bunun ardından Derneğimize ve Başkanımıza yönelik onlarca ölüm tehdidi mesajı gelmiştir.

Konferansın ardından yukarıda adını saydığımız kurumlardan ve şahıslardan oluşan yaklaşık 75 kişi, derneğimizden Başkanımız ve bir üyemiz hakkında, ayrıca ülke genelinden 14 kişi hakkında “Tehdit ve Hakaretten” dava açmışlardır.

Edirne 5. Asliye Ceza Mahkemesi 11-05-2017 saat 09:50 günü duruşma…

Açılan mahkemenin takipçisi olacağımızı ve bu işin Mahkeme-i Kübra’sını da hatırlatıyoruz…

İslami camianın önde gelen isimlerinden Nurettin Yıldız hocaya yönelik çeşitli iftiralarla halkı adeta linç girişimine davet eden bu anarşist çağrıya karşı Başkanımızın tepkisini haklı bulduğumuzu ve desteklediğimizi kamuoyunun bilmesini istiyoruz.

İslami değerleri aşağılamayı adet edinen güruh bilmeli ki Edirne’nin kimliği İslamdır…

Ve bizler Edirne İslam Gençliği olarak inançlarımızı sokakta bulmadığımızı ve bu tür hakaretlere pabuç bırakmayacağımızı ilan ediyoruz.

Allah en güzel Vekil ve Yardımcıdır…

Edirne İslam Gençliği