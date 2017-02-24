New York Times: Türkiye'de Laiklik Elden Gidiyor!

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24.02.2017 22:09
New York Times: Türkiye'de Laiklik Elden Gidiyor!
​​​​​​​TSK'da başörtüsü yasağının kalkmasını haberleştiren ABD merkezli New Tork Times, TSK’nın eskiden laikliğin koruyucusu olduğunu vurguladı.

Milli Savunma Bakanlığı; yeni bir düzenleme yaparak orduda, kadın subay ve astsubayların önünde bulunan başörtüsü yasağını kaldırdı. Öğrencileri de kapsayan düzenlemeden sonra The New York Times, konuyu mercek altına aldı.

Okuyucuları için bir haber derleyen ABD merkezli basın kuruluşu, Türk ordusunun bir zamanlar laikliğin koruyucusu olduğunu öne çıkardı.

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