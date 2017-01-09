Myanmar'da Budistler Müslümanların Etkinliğine Engel Oldu

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09.01.2017 08:53
Myanmar'da Budistler Müslümanların Etkinliğine Engel Oldu
Myanmar'da milliyetçi Budistler, Müslümanların düzenlediği dini etkinliğe yerel otoritelerin izni olmadığını öne sürerek engel oldu.

Myanmar'ın Yangon kenti Botataung ilçesinde, aralarında rahiplerin de olduğu milliyetçi Budistler, yerel otoritelerin izni olmadan düzenlendiğini öne sürdükleri Müslümanların dini töreninin sona ermesine neden oldu.

Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Emniyet yetkililerinden Tun Tin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milliyetçilerin iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Tun Tin, "Onlara yetkililerin dini tören için izni çoktan verdiğini izah ettik. Daha sonra etkinliği gözlemlemek istediler, biz de Müslümanlarla görüştükten sonra beş kişiye izin verdik." ifadelerini kullandı.

"ŞİDDET PLANLAMAKLA SUÇLANDIK"

Botataung'da yaşayan Müslümanlardan Thein Nyunt, töreni gözlemleyen Budist rahiplerin kendilerine saldırarak, şiddet olayı planlamakla suçladığını söyledi.

Thein Nyunt, "Sadece dini bir olayı kutluyorduk. Bu çok saçma. Bize kendimizi kötü hissettirdiler. Ülkemizi seviyoruz ve asla böyle saçma bir şey yapmayız." dedi.

Etkinliğe katılan diğer Müslümanlar da bazı Budistlerin kendilerine kötü davrandığı belirtti.

 

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