Mustafa Kemal’e Sığınmak
HAKSÖZ-HABER
Bunların bir örneği de Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın meseleyi Mustafa Kemal ile temellendirme sadedinde sarf ettiği sözler oldu. Partili cumhurbaşkanı modeliyle yapılmak istenenin “Atatürk anayasalarına dönmek”ten ibaret olduğunu belirten Bekir Bozdağ, karşı çıkan muhataplarını da “Siz Atatürk'ün anayasasına karşı çıkıyorsunuz!” diyerek eleştirdi.
Anlaşılan üzerinden yıllar geçse, birçok alanda değişim dönüşüm yaşansa ve iyice geriletilmiş olsa da resmi ideolojik argümanların esaret zincirlerinden kurtulmak birileri için kolay olmuyor. Ülkenin son 10-15 yıldır resmi ideolojik argümanlardan arınmaya mebni mücadelesini daha ileriye götürmek gerekirken kalkıp halen de bu köhne argümanlara meşruiyet zemini olarak sarılmak da neyin nesi? Sağ siyasetin özünde karşı çıktığı resmi ideolojik ezberleri çeşitli saiklerle tersinden ürettiği bilinmedik bir durum olmamakla birlikte “eski düzen” sahiplerinin umutlarını iyice yitirdiği, darbe heveslerinin defalarca geri püskürtüldüğü ve resmi ideolojik tezlerin kamuoyunda tartışılır hale geldiği bir konjonktürde kalkıp resmi ideolojinin ölçülerine sarılmak, Atatürk ve Atatürkçülüğe meşruiyet bağlamında vurgu yapmak geriye gidiştir. Bu durum eklektik bir kimliğin tezahürü olup hiç gerek yokken karşıtına sığınmaktır ki götüreceği sonuç zillet olacaktır.
Bekir Bozdağ’ın partili cumhurbaşkanlığı modelini Mustafa Kemal üzerinden meşrulaştırma girişimi de, son zamanlarda diğer birkaç iktidar seçkininin beyanlarında görülen ve şimdi Bozdağ’da da karşılık bulan “Yapmak istediğimiz değişiklikler rejim değil sistemle ilgilidir” söylemi de, kaç seçimdir toplumun temel beklentileri arasında yer alan ve son 10-15 yıllık kazanımların kalıcılaştırılması için acil bir ihtiyaç olan “yeni anayasa” talep ve gündeminin birkaç “değişiklik”ten ibaret bir gündemin altında ezilmesi de hayra alamet değildir.
*
Bekir Bozdağ’ın Meclis’te “Partili Cumhurbaşkanı” modeline dair sarf ettiği sözler:
“YAPTIĞIMIZ ATATÜRK ANAYASALARINA DÖNMEKTİR"
"Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi milli egemenliği tahkim etmek değil mi? Partili cumhurbaşkanı olur mu? Olması, Türkiye'nin yeni tanıştığı bir şey değil. Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk partili, milletvekili, genel başkan, cumhurbaşkanı. İsmet İnönü partili, milletvekili, genel başkan, cumhurbaşkanı. Ne oldu, tarafsızlığına halel mi geldi? Bakanlar partili, milletin tamamının bakanı. Başbakan partili, genel başkan milletvekili, milletin tamamının başbakanı olarak bugün çalışabiliyor mu çalışabiliyor. Meclis Başkanı da partili, çalışabiliyor. Belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, belediye başkanları partili, herkesin başkanı, herkesin meclis üyesi olarak çalışabilecek ama Türkiye'nin cumhurbaşkanı partili olunca kıyamet kopacak. Böyle çelişki olabilir mi? İl genel meclisi üyesine, belediye başkanına, milletvekiline, bakana, başbakana, meclis başkanına hak gördüğünüzü cumhurbaşkanına hak görmemek, çifte standarttır. Bunun ana nedeni 1961 Anayasası'na girdi. Milletin iradesiyle iktidara gelemeyeceğini, iktidar ümidinin azaldığını görenler, cumhurbaşkanın parti ile ilişiğini keserek cumhurbaşkanlığı yoluyla milletin iradesini kontrol etmek için bunu getirdiler. Bizim yaptığımız Atatürk anayasalarına dönmektir; 1921, 1924 anayasalarına, partili cumhurbaşkanına dönmektir. Siz Atatürk'ün anayasasına karşı çıkıyorsunuz!"
- Yorumlar 1
- Şam’ın Fethi Cephesi Sözcüsü Astana Toplantısını DeğerlendirdiŞam’ın Fethi Cephesi (Cebhetu’l Fethuş-Şam) sözcüsü Husam eş-Şafiî, Astana toplantısı hakkındaki görüşlerini Al Jazeera’ya değerlendirdi.
- İdlib Risk AltındaKızılay Başkanı Kınık, ateşkes kapsamı dışındaki grupların rejimle ve kendi aralarındaki çatışma riski nedeniyle İdlib'de yaşayanların diken üstünde olduğunu belirtti.
- ABD ile Rusya Arasındaki Siber SavaşABD ve Rusya arasındaki yeni krizin alanı siber dünya. Soğuk Savaşın bu yeni yansıma alanında hangi ülkenin ne yaptığını, krizin boyutlarını, uluslararası sisteme yansımaları…
- 'Suriyeli Kadınlarla İkinci Evlilik Sosyal Sorun'Al-Jazeera’den İrfan Bozan, Sosyolog Tuba Duman ile Türkiye’de yer yer görülen evli erkeklerin Suriyeli kadınlarla ikinci evlilik vakıası üzerine bir röportaj yapmış.
- Müslüman, Dünyayı Yorumlamakla Değil Değiştirmekle MükelleftirMüslüman, dünyayı yorumlamakla değil değiştirmekle mükelleftir. Keza yorumlamak kolay, değişim için gayret göstermek zor olandır.
- “Savaş Ölünce Değil, Düşmana Benzeyince Kaybedilir”Başkasına benzemeye çalışmak varoluşsal bir meseledir ve sonuçta kimliğin yok olmasına müncer olur.
- Cihada Herkesin Katılması Zorunlu mudur?Abdülhakim Beyazyüz, Cihad ve kıtal/savaş ile bağlantısı üzerine kaleme aldığı yazı dizisinin bu bölümünde "Cihad herkese zorunlu mudur?" sorusuna cevap arıyor.
- Vahye Uy ve Aklını KullanAkla sunulan bilgiler beşerden ise onun ilk adımı “şüphe ve araştırma” olacaktır; bu yüzden Allah Teâlâ yanılan kullarına “akıllarını niçin kullanmadıklarını, niçin şüphe edip araştırma yapmadıklarını soruyor, bunu yapmayanları kınıyor.
- Müslüman, Dünyayı Yorumlamakla Değil Değiştirmekle Mükelleftir
- Kontrollü Darbe, Kontrolsüz Kemalist Kadrolar
- Almanya’da Müslümanlara Karşı Teknolojik 'Yahudi Yıldızları' Geliyor
- Beyaz Saray'dan 'Gülen' Açıklaması
- Mustafa Kemal’e Sığınmak
- Euro 4 Lirayı Aştı
- Belçika'da Müslümanlar Tehdit Olarak Görülüyor
- Malatya Merkezli ‘FETÖ’ Operasyonu: 26 Tutuklama
- Filistinli es-Salihi Annesinin Gözü Önünde Katledildi!
- Anayasa Görüşmelerine Geçilmesi 338 Oyla Kabul Edildi
- Esed Rejimi, 13 Bin Varil Bombasıyla 635 Kişiyi Katletti
- İngiltere'de Hastalar Açlıktan Ölüyor İddiası
- Beyaz Saray'dan 'Gülen' Açıklaması
- Mustafa Kemal’e Sığınmak
- Süleyman Soylu: Erdoğan'ın Uçağının Koordinatlarını ABD Verdi!
- Mazlum-Der Mardin Şubesi Başkanından Tepki İstifası
- İran, 2 Militanını Daha Esed’e Kurban Etti!
- Özgür-Der, Suriye’de Şehit Aileleri ve Yetimlere Battaniye Dağıttı
- Dolar/TL Rekorunu 3,7387'ye Taşıdı
- Eski Fatih Üniversitesi Rektörü Tekalan ABD'de Rektör Oldu
- İHH ve Avcılar Emniyeti 100 Suriyeli Çocuğu Okullu Yaptı
- ABD Büyükelçiliğinin Kudüs’e Taşınması Senaryosu
- Milyonerlere 6 Bin Kişi Daha Eklendi!
- Komisyon, 15 Temmuz'daki İstihbarat Trafiği Tartışmalarına Son Noktayı Koydu
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim