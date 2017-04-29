Müfsit Kalplerin Büyük Korkusu: İslamcılar

Selahaddin Eyyübi ile Üçüncü Haçlı Seferi'ni düzenleyen İngiltere Kralı Aslan Yürekli Richard'ın güç ve savaş anlayışlarını sembolize eden şöyle bir rivayet vardır:

Selahaddin'in ordusuyla, Richard'ın ordusu savaşmak için saf tuttuklarında, o zamanların savaş usulünce, önce bir gövde gösterisi sahnelenir.

Meydana ilk çıkan Richard, daha önceden hazırlanmış büyük bir kütüğü, Excalibur olduğu söylenilen kalın ve küt kılıcıyla, bir vuruşta ikiye bölerek yerine çekilir.

Kral'ın bu gösterisine karşılık vermek Selahaddin'e düşmektedir. O da meydana çıkıp boynundaki ipek eşarbı parmak uçlarıyla alarak havaya atar ve incecik uzun kılıcını onun altına tutar; ipek eşarp kılıca değdiği anda ikiye ayrılarak yere düşer.

Dediğim gibi, bu bir rivayettir ve bir rivayet gerçekleşmemiş bile olsa gerçekleşmesi aklen mümkün olduğu sürece muteberdir; olmuş gibi değer görür.

Müslüman zarafetiyle, Hristiyan kabalığına mahsus karşılaştırmaların en güzel örneklerinden biri olan bu rivayeti destekleyen önemli bir ayrıntı Selahaddin'in fiziksel yapısıdır.

Ondan bahseden tarihçilerin çok büyük bir kısmı, Selahaddin'in ince, uzun boylu ve hassas yapılı biri olduğunu ittifakla söylerler. Hafif bir aksamayla yürüyen Selahaddin, çocukluğundan vefatına kadar hep hastalıklarla boğuşmuştur. Kimi tarihçiler onun hastalığı nedeniyle çok az yemesini ve sürekli ilaç kullanmasını, İslam topraklarının Haçlılarca işgal edilmesine karşı duyduğu üzüntüye bağlayarak nezaketli bir güzelleme yapsalar da söz konusu hal onun ferdi gerçeğidir. Hatta Montefiore'ye inanırsak sekizi Müslüman, sekizi Yahudi, beşi de Hristiyan olan 21 doktor sürekli olarak onunla ilgilenirlermiş.

Benim için asıl ilginç olansa, Selahaddin'in bu narin ve hassas yapısına rağmen, Haçlılarda uyandırdığı büyük korkudur.

Onlar için hangi vadide kükreyeceği belli olmayan bir aslandır adeta Selahaddin, hangi dağda uçacağı kestirilemeyen bir şahin, hangi patikadan saldıracağı belli olmayan bir kaplandır.

Allah, Selahaddin'in bedenî zayıflığını Haçlıların gözünde hıfzetmiş, ona büyük bir cihangir sureti yükleyerek Haçlıların kalbine derin bir Selahaddin korkusu yerleştirmiştir.

Selahaddin, seksen sekiz yıl boyunca Haçlıların işgalinde kalan Kudüs'ü onlardan kurtarırken ve Haçlı seferlerinin en donanımlısı olarak bilinen üçüncüsüne karşı da Kudüs'ü büyük bir dirençle savunurken, hep bu suretiyle bilinmiş ve anılmıştır.

O Selahaddin ki, aynı zamanda hiçbir kâfire ve Müslümanların içindeki bozguncuya zulmetmemesiyle de maruftur.

O Selahaddin ki, yeryüzünde Allah'ın varlığını ve birliğini kabul etmeyen tek bir kimse kalmayıncaya kadar denizlerde yelken açma ve bu uğurda ölme idealini her fiilin önüne almıştır.

O Selahaddin ki, dünya malından kendisini yoksunlaştırarak vefat ettiğinde, kefen parasını Müslümanlar kendi aralarında denkleştirmişlerdir.

Şimdi bu Selahaddin'i düşünürken, ekranlarda telaş telaşa, ağızlarından köpükler saçarak, İslamcıların yakın zamanda AK Parti'den tasfiye edileceğini söyleyenler geliyor aklıma.

Mülhit ve dolayısıyla müfsit olan kalplerdeki İslamcı korkusunun sürekli bir hal olup olmadığını belirlemeye çalışıyorum dolayısıyla.

Ve İslamcıları düşünüyorum. Elbette Selahaddin değiller (çünkü herkes kendi zamanının çocuğudur) ama Selahaddin meşrebindeler.

Varlıkları, bizzat kendileri tarafından beyan edilmediği sürece asliyetinden, misyonları itibariyle kendiliğinden perdelidir. Makamla, mevki ile işleri bulunmaz; sade bir hayat yaşarlar; mülk tutmazlar, doğruluktan ve doğruları söylemekten başka hazineleri yoktur; Allah'tan başka sahip ve O'ndan başka koruyucu tanımazlar.

Onların suretlerini kendi hazırladıkları boş çerçevelere yerleştirerek görünürlüğe sunmak isteyenleri hep yanıltırlar. Bu yüzden onlardanmış gibi gösterilenlerin onların karikatürleri bile olmadığı çok kısa sürede anlaşılıverir.

Tasfiye eylemi bir mekanla mukayyettir. Dolayısıyla mekan tutmayanın tasfiyesi imkansız olduğundan, İslamcıları tasfiye etme meraklılarının sorunu da, müfsit kalplerinde yer etmiş bulunan İslamcı korkusunu giderme çabasından öte bir şey değildir.

Bunların korkuları, aynı zamanda Aslan Yürekli Richard'ın ve askerlerinin korkusudur. Kemalizmin, Tek Particilerin, Laikçilerin, Liberallerin, 28 Şubatçıların korkusu da bu korkuydu; bunların şimdiki tohumlarının korkusu da yine aynı korkudur.

Yıl 2017'nin Nisan'ı... Zayıf, fakir ve yalnız İslamcılar, tıpkı Selahaddin gibi, yine Rablerinin onların zayıflıklarına karşılık halk ettiği bir muktedir suretiyle yaşamayı sürdürüyorlar dersek, mesnetsiz bir şey söylemiş olmayız.

Müfsit kalplerin onlardan duyduğu korku da bir yönüyle buna karine değil midir?

Yeni Şafak