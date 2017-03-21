Mistura Suriye Gündemiyle Ankara'ya Geliyor

BM Suriye Özel Temsilcisi Mistura, Suriye konulu Cenevre 5 görüşmeleri öncesi Ankara'yı ziyaret edecek.

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, 23 Mart'ta Cenevre'de başlayacak Suriye konulu 5. tur görüşmeleri öncesi Ankara'da diplomatik temaslarda bulunacak.

BM Cenevre Ofisi Sözcüsü Alessandra Vellucci, günlük basın toplantısında, 5. tur Suriye görüşmeleri ve Mistura'nın temaslarına ilişkin bilgi verdi.

Vellucci, Mistura'nın 5. tur öncesi bugün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'taki temaslarının ardından Rusya'nın başkenti Moskova ve Ankara'ya gideceğini söyledi. Mistura'nın, yarın Moskova'ya, perşembe de Ankara'ya geçmesi bekleniyor.

Bunun yanında Cenevre 4'e katılan tüm tarafların 23 Mart'ta başlayacak 5. tur görüşmelere de katılacağını teyit ettiğini aktaran Vellucci, görüşmelerde önceki turda alınan karar doğrultusunda geçiş yönetimi, anayasa hazırlığı, seçimler ve terörle mücadele konularının paralel şekilde ele alınacağını ifade etti.

Vellucci, görüşmeleri Mistura'nın yardımcısı Remzi Ezzeldin Remzi'nin başlatacağını kaydetti.

Remzi, görüşmelerin ilk gününde taraflarla ikili toplantılar gerçekleştirecek.

Suriye konulu Cenevre 5 görüşmelerinin 1 Nisan'a kadar devam etmesi bekleniyor.