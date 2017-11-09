Mısırlı Aktivist Abdulfettah'ın Hapis Cezası Onandı

Mısır’da Yüksek Mahkeme'nin, "tartışmalı gösteri yasasını" protesto amacıyla düzenlenen eylemlerin ardından 2013 yılında gözaltına alınarak tutuklanan solcu aktivist Ala Abdulfettah hakkında verilen 5 yıllık hapis cezasını onayladığı bildirildi.

Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, bugün görülen duruşmada Yargıtay, Abdulfettah hakkında daha önce verilen 5 yıl hapis cezası, cezanın bitiminden sonraki 5 yıl da adli kontrol ve 100 bin cüneyh (5,6 bin dolar) para cezasını onadı.

Yargıtay'ın aynı davada yargılanan diğer 18 sanık hakkında verilen 3 yıl ağırlaştırılmış hapis cezasını 3 yıla çevirdiği, üç yıl adli kontrol ve 100 bin cüneyh para cezasını ise onadığı belirtildi.

Abdulfettah’ın savunma heyeti üyesi Avukat Ahmed el-Cadami, söz konusu kararın müvekkili hakkında kesinleşmiş ilk karar olduğuna dikkati çekti. Avukat Cadami, solcu aktivistin "yargıya hakaret davasından" da yargılandığını hatırlattı.

Mısır'da 2011'de gerçekleşen halk devriminin sembol isimlerinden Ala Abdulfettah, 3 Temmuz 2013'teki askeri darbenin ardından yürürlüğe giren "gösteri yasası” aleyhinde 28 Kasım 2013'te yapılan ve kamuoyunda “Şura Meclisi olayları” olarak bilinen gösteriler nedeniyle yargı karşısına çıkarılmıştı. Mahkeme, 3’ü firari 20’si tutuklu toplam 23 sanığın yargılandığı davada ilk kararını Şubat 2015’te vermişti.

Abdulfettah ve diğer sanık Ahmed Abdurrahman hakkında beşer yıl ağırlaştırılmış hapis, yüz bin cüneyh para ve 5 yıl da adli kontrol cezası vermişti.

Aynı davadan tutuklu yargılanan diğer 18 sanık hakkında 3’er yıl ağırlaştırılmış hapis cezası veren mahkeme, firardaki 3 sanık hakkında ise 15'er yıl hapis cezasına hükmetmişti.

Mısır yasalarına göre, ağırlaştırılmış hapis cezasında 12 ay bir yıl olarak kabul edilirken, normal hapis cezalarında 9 ay bir yıl olarak değerlendiriliyor.