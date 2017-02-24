Migren Aşısı İçin Yürütülen Çalışmalardan Olumlu Yanıt Alındı

»Ana Sayfa»Sağlık
24.02.2017 18:37
Migren Aşısı İçin Yürütülen Çalışmalardan Olumlu Yanıt Alındı
Migren tedavisinde kullanılacak aşıya ilişkin aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 13 ülkede eş zamanlı yürütülen klinik çalışmalardan olumlu yanıt alındı.

Yaşam kalitesini bozan, ataklar hâlinde kendini gösteren şiddetli baş ağrısı olan migrenin tedavisi için ilk kez aşı geliştirilmesine yönelik klinik çalışmalardan olumlu sonuçlar elde edildi.

Yakın zamanda kullanıma girmesi öngörülen migren aşısı, seyrek atak yaşayanlarda atak sırasında, tekrarlayan ve sık görülen ağrı ortaya çıkanlarda ise aylık olarak hastaya uygulanabilecek. Aşının, üç-altı ay ya da bir yıl etkili olabilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu toplam 13 ülkede eş zamanlı yürütülen migren aşısına yönelik bilimsel çalışmada, Aralık 2016 ön sonuçları açıklandı.

Hastalar üzerinde çalışmaların yapıldığı Faz-3 aşaması, Avusturya, Belçika, Kanada, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Almanya, Hollanda, Polonya, Slovakya, İsveç, Birleşik Krallık/Britanya (UK), Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye’de yürütüldü.

“Sonuçlar, Bu Yılın Haziran Ayında Paylaşılacak”

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Algoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derya Uludüz, migren aşısı üzerine dünyada ilk kez bilimsel çalışmalara 2004’te başlandığını bildirdi.

AA’da yer alan habere göre, bu kapsamda, migren hastalarına “Calcitonin Gene-Related Peptide (CGRP)” maddesi verildiğinde ağrı ataklarının tetiklendiğinin tespit edildiğini belirten Uludüz, şunları kaydetti:

“Bunun üzerine CGRP’ye karşı geliştirilen antikorlar denilen aşılar uygulandığında ise hastalarda ağrıların geçtiği saptandı. 2006 yılında söz konusu maddenin migren üzerinde koruyucu olup olmadığı incelendi. 2014 yılında ise migreni ortadan kaldırmak için aşı geliştirilme çalışmalarına başlandı. Klinik çalışmaların ön sonuçları ABD’de açıklandı. Ön sonuçlara göre, aşı tedavisinden olumlu sonuçlar elde edildi. Sonuçlar, bu yılın haziran ayında paylaşılacak.

Migren aşısı, seyrek atak yaşayanlarda atak sırasında, tekrarlayan ve sık görülen ağrısı olanlarda ise aylık olarak hastaya uygulanabilecek bir tedavi şeklinde olacak. Şu anda yapılan araştırmalara göre, aşı ayda bir yapılacak. Aşının, üç-altı ay ya da bir yıl etkili olabilmesi için çalışmalar devam ediyor.”

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