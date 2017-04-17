MHP'liler AK Parti'ye Hangi İlde Ne Oranda Destek Oldu?

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17.04.2017 16:22
MHP'liler AK Parti'ye Hangi İlde Ne Oranda Destek Oldu?
Şuayp Koytak kardeşimiz, 16 Nisan Referandumunda MHP'den AK Parti'ye hangi ilde ne oranda bir destek geldiğine dair verileri Haksöz-Haber okuyucuları için derledi.

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