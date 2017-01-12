Mehmet Ali Tekin’e Tahliye Yolu
Anayasa Mahkemesi (AYM), “silahlı terör örgütü kurucusu ve üyesi olmak” suçlarından mahkum edilen Hasan Kılıç, Mehmet Şahin ve Yusuf Karakuş ile Mehmet Ali Tekin'in yargılandığı Selam Davası'nda yeniden yargılama kararı verdi. Kararda Karakuş, Kılıç ve Şahin'in adil yargılanma ve makul sürede yargılanma haklarının ihlal edildiği tespitine yer verildi. AYM'nin verdiği karar, 2000 yılında gerçekleştirilen “Umut Operasyonu”nda gözaltına alınan ve halen tutuklu bulunan Selam Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Mehmet Ali Tekin için de emsal teşkil etmesi açısından önem taşıyor.
TAZMİNAT ÖDENECEK
Dosyanın gönderildiği Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yeniden yargılama kararıyla birlikte tutuklu kaldığı süre ve mağduriyeti göz önünde bulundurularak Tekin'in tahliyesine karar vereceği tahmin ediliyor. Anayasa Mahkemesi kararında, örgüt üyeliği suçlamasından hüküm giyen Yusuf Karakuş, Hasan Kılıç ve Mehmet Şahin'in adil yargılanma ve makul sürede yargılanma haklarının ihlal edildiğine hükmedilerek, Karakuş ve Şahin'e 10'ar bin, Kılıç'a 18 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verildi.
AVUKAT OLMADAN İFADE ALINDI
28 Şubat döneminin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince gözaltına alınan ve avukatları olmadan ifade imzalatılan Karakuş, Kılıç ve Şahin, gazeteci Uğur Mumcu'nun öldürülmesi olayıyla ilgili görülerek Ankara'ya gönderildi. Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) Cumhuriyet Başsavcılığının 11 Temmuz 2000 tarihli iddianamesiyle bu kişiler hakkında “Anayasa'yı ihlal” suçundan 2 No'lu DGM'de dava açıldı. Yargılama sonunda Mehmet Şahin ve Yusuf Karakuş,” anayasal düzeni silah zoruyla değiştirmeyi amaç edinen silahlı çetenin sair efradı olma” suçundan, Hasan Kılıç ise “silahlı çetede özel görevli yöneticilik” suçundan 2002'de cezalandırıldı.
Hakkaniyete uygun değil
Karar, Yargıtay 9. Ceza Dairesince 12 Kasım 2002'de bozuldu. Bozma üzerine davaya DGM'lerin kapatılması nedeniyle özel yetkili Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Yüksek Mahkeme, başvurucuların müdafi yardımından yararlanma hakkıyla bağlantılı olarak hakkaniyete uygun yargılanma hakkı ve makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Hakkaniyete uygun yargılanma hakkı ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere dosyanın mahkemesine gönderilmesi kararlaştırıldı. Başvurucuların işkence ve diğer iddiaları ise zaman bakımından yetkisizlik ve başvuru yollarının tüketilmemesi nedeniyle kabul edilemez bulundu.
9. daire FETÖ yuvasıydı
Mahkemenin 28 Temmuz 2005 tarihli mahkumiyet kararları Yargıtay 9. Ceza Dairesince 8 Kasım 2006'da bozuldu. Yeniden yapılan yargılamada aynı mahkemenin 17 Ocak 2013 tarihli kararıyla Mehmet Şahin ve Yusuf Karakuş hapse mahkum edildi. Mahkemenin kararı, 9. Daire tarafından FETÖ'nün manipüle etmek için çalıştığı ancak başaramadığı yerel seçimlerin ertesi günü adeta gövde gösterisi yapılır gibi 31 Mart 2014'te onandı. 9. Daire'nin Başkanı Ekrem Ertuğrul ve üyeler Hamza Yaman, Abdurrahman Kavun, Ahmet Toker FETÖ üyeliği suçlamasıyla tutuklandı. Üye Fikriye Şentürk ise hala firarda.
Kaynak: Yeni Şafak
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