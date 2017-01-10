Malatya Merkezli ‘FETÖ’ Operasyonu: 26 Tutuklama
Malatya merkezli 8 ilde yürütülen Gülen örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında ihraç edilen veya açıkta bulunan öğretmenlere yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 34 kişiden 26’sı tutuklandı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen Gülen örgütüne (FTÖ) yönelik soruşturma doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Güle örgütü ile iltisaklı ve irtibatlı oldukları gerekçesiyle Milli Eğitim Müdürlüğü’nden ihraç edilen ya da açıkta bulunan öğretmenlere yönelik Malatya merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 34’ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.
AA’da yer alan habere göre, adliyeye sevk edilen ve savcılıkça sorgulanan zanlılardan 32’si mahkemeye gönderildi, 2’si salıverildi.
Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 26’sı tutuklandı, 6’sı ise adlî kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tutuklanan kişilerin, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock’u kullandığı belirtildi.
Etiketler: malatya, fetö, gülen örgütü, tutuklama
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