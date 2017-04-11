Lübnan'daki Ayn El-Helva Mülteci Kampındaki Çatışmalar Şiddetlendi

Filistinli mülteci kampı Ayn el-Helva'da 5 gün önce başlayan çatışmalar artarak devam ediyor.

Lübnan'daki Ayn el-Helva Mülteci Kampı'nda Filistinli gruplar arasında 5 gündür süren çatışmalar, bugün Filistinli grupların siyasi temsilcileri arasında sağlanan ateşkes kararına rağmen artarak devam ediyor.

Lübnan'ın güneyindeki Sayda şehrinde yer alan ve en fazla Filistinli mültecinin yaşadığı Ayn el-Helva Kampı'nda Filistinli fraksiyonlardan El-Fetih ve Bilal Bedr grubu arasındaki çatışmalar bugün de sürdü.

İsmini vermek istemeyen bir güvenlik yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 gündür devam eden çatışmaların sona ermesinin zor olduğunu savunarak, grupların çatışmalardan herhangi bir netice alamayacağını söyledi.

Kamp sakinlerinden bakkal Ebu Ahmet (46) çatışmalar nedeniyle dükkanını kapatmak zorunda kaldığını ve insanların devamlı yer değiştirdiğini belirterek, "Kimin kazanacağı belli değil, ancak biz siviller kesin olarak kaybeden olacağız. Dükkanlarımızı kapattık. Ancak bunu söylemeye utanıyorum. Çünkü bazı aileler evlatlarını kaybetti. Çocuklarımız silah sesleriyle büyüyor. Siyasiler çözüm üretemiyor, silah kimdeyse o çözüm üretmeye çalışıyor." diye konuştu.

Filistinli Üm Hanan (52) ise "Çocuklarım devamlı korkuyor, uyuyamıyor. Bu çatışmaların durması için Allah'a dua ediyorum. Çatışmalar başladığında eve giriyoruz, sona erdiğinde ise eğer açık bakkal varsa ihtiyaçlarımızı hızlıca alıyoruz." dedi.

Öte yandan Sayda genelinde tüm okullar çatışmalar nedeniyle tatil edilirken, kamp içinde çatışmaların yaşandığı sokaklardan ise grupların kullandığı ağır makineli silah ve roketatar sesleri geliyor. Ancak çatışmaların yaşanmadığı sokaklarda hayat devam ediyor. Kampın girişinde ve bazı noktalarında Filistinli grupların oluşturduğu ortak güvenlik birimleri emniyeti sağlıyor. Kampın dışında ise Lübnan ordusunun kampa giden yollarda geniş güvenlik önlemleri aldığı görülüyor.

Çatışma bölgesindeki Fetih militanları ise Bilal Bedr grubundan gelen kurşunlara sık aralıklarla ağır makineli tüfek ve roketatarlarla karşılık veriyor. Çatışmaların yaşandığı sokaklarda ise mermi kovanları ve roketatarların yol açtığı ağır tahribat dikkati çekiyor.

Yetkililer, çatışmaların başladığı cuma gününden bu yana siviller dahil 6 kişinin öldüğünü, 40'tan fazla kişinin yaralandığını ifade etti.

Lübnan'daki Fetih Sorumlusu Ebu el-Arda, bugün yaptığı basın toplantısında Bilal Bedr ve militanlarının Filistinli grupların oluşturduğu ortak güçle yakalanacağını ve Lübnan güvenlik birimlerine teslim edileceğini söylemişti.

Lübnan'da resmi rakamlara göre 450 bin civarında Filistinli mülteci yaşıyor. Mültecilerin büyük kısmı ülke geneline dağılmış, altyapı ve sosyal imkanların çok kısıtlı olduğu 12 kampta yaşıyor. Yaklaşık 100 bin civarında Filistinli mültecinin yaşadığı Ayn el-Helva Mülteci Kampı'nda, Filistinli gruplar arasında sık sık silahlı çatışmalar çıkıyor.

AA