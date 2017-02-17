Lübnan'da "Suriyeli Anneler" Etkinliği
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen etkinlik kapsamında, öncelikle Suriye savaşında çocuklarını kaybeden 30 anneyle gerçekleştirilen röportajların yer aldığı film gösterimi yapıldı. Ardından STK temsilcileri açılış ve teşekkür konuşmalarını yaptı.
BESME Uluslararası İnsani Yardım Kuruluşu ve Suriyeli Yurttaşlar Birliği sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle düzenlenen etkinliğe çok sayıda davetli katıldı.
BESME Genel Müdürü Gülşen Sağlam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tanıtımı yapılan kitabın, savaş sırasında Suriyeli annelerin tecrübelerini ve acılarını anlattığını belirterek, resimleri ise savaşı çıkaranları uyandırması için sergilediklerini söyledi.
Suriyeli Yurttaşlar Birliği başkanı Hassan Abbas ise "Bilgilere ulaşmak ve toplamak kolay olmadı. Çünkü kitapta ve sergide geçen bilgilerin hepsi Suriye'nin çeşitli şehirlerini, bölgelerini ve dini yapısını yansıtıyor. Ayrıca insanları konuşmaya ikna etmek ve onlara ulaşmak da zor oldu, çünkü korkuyorlardı." diye konuştu.
Etkinliğe katılan tanıklardan Meryem Hallak (53) da savaşta oğlunu kaybettiğini belirterek, şunları söyledi:
"Ailemle mutlu bir şekilde Şam'da yaşıyordum. 25 yıllık Baas partisi üyesiydim. İki oğlum oldu ancak büyüklerimiz bir evlat için daha ısrar etti ve hayatımın trajedisi olan Ayham'a hamile kaldım. Ayham harika bir gençti. Diş Hekimliği okumuştu ve yüksek lisansına devam etmek istiyordu. Hiçbir grupla ilişkisi yoktu, barışçıl biriydi. Oğlum, birkaç kez tutuklandı ve işkence gördü."
Anne Hallak, oğlunun ilk tutukluluk süresinin 3 ay olduğunu hatırlatarak, "İlk tutuklandığında 3 ay hapishanede kaldı. Hapisten çıktıktan 6 ay sonra üniversitedeyken tekrar hapse attılar. 3 ay boyunca beyhude arayışımızın ardından yetkililerden oğlumuzun hapse girdikten 4 gün sonra öldüğünü öğrenebildik." ifadelerini kullandı.
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