Kur’an Kursundaki Patlamaya İlişkin Dava 9 Yıl Sonra Karara Bağlandı

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14.02.2017 12:54
Kur’an Kursundaki Patlamaya İlişkin Dava 9 Yıl Sonra Karara Bağlandı
Konya Taşkent'te 2008'de yatılı bir Kur'an kursunda gaz sızıntısı sonucu yaşanan patlamayla ilgili dava sonuçlandı. Yurt müdürüne 10 yıl, iki LPG montaj görevlisine 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.

2008'de ruhsatsız olduğu belirtilen 3 katlı kız Kur'an kursu binasında gaz sıkışmasından kaynaklanan patlamada, 17 öğrenci ile 1 eğitmenin ölümü, 29 kişinin de yaralanmasıyla ilgili 9 yıldır süren dava bugün sonuçlandı.

Tutuksuz yargılanan 11 sanıktan yurt müdürü Hüseyin Çömlekçi'ye 10 yıl, LPG şirketinin montaja uygunluk onayı veren 2 görevlisine ise 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.

Konya'nın Taşkent ilçesinde, Balcılar Kasabası Okul ve Kurs Talebelerine Yardım Derneği’ne ait Özel Boğaziçi Öğrenci Yurdu’nda, 1 Ağustos 2008 günü saat 04.15’te patlama yaşandı.

LPG tankından sızan gaz, sabah namazına kalkan bir öğrencinin elektrik düğmesine basmasıyla patladı. Patlamanın şiddetiyle 3 katlı yurt binası yıkıldı. Olayda, 1 eğitmen ve 17 yatılı öğrenci öldü, 29 öğrenci de yaralandı.

Serbest bırakıldılar

Olayın ardından Yurt Müdürü Hüseyin Çömlek, dernek ve yurt temsilcileri Mehmet Semerci ve Mehmet Göktaş jandarma tarafından gözaltına alındı. Mehmet Göktaş, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Hüseyin Çömlek ve Mehmet Semerci de kısa bir süre tutuklu kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye oldu.

9 yıl sürdü

Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 2’si kadın eğitmen, 6’sı dernek ve yurt sorumlusu, 3’ü de LPG tankını kuran ve gaz dolumu yapan şirket sorumluları olmak üzere toplam 11 tutuksuz sanığın 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebeb olma' suçundan yargılandığı dava 9 yıl sürdü.

3 sanığa ceza

DHA’nın aktardığına göre karar duruşmasında, yurt müdürü Hüseyin Çömlekçi'ye 10 yıl, LPG şirketinin montaja uygunluk onayını veren yetkilisi İzzet Yanık ile ile teknik destek sorumlusu İbrahim Yılmaz, 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.

Dernek ve yurt yöneticilerinden Mümin Eğilmez, Hasan Kosalak, Ahmet Akdede, Mehmet Semerci, Mehmet Göktaş, Abdullah Bostancı, İlhan Biçici ve Ahmet Türkyılmaz hakkında beraat kararı verildi. Sanıklardan Hasan Kosalak'ın ise yaşamını yitirdiği öğrenildi.

 

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