Köylülere Toplu Dayak!

Cumartesi akşam saat 23.00 sıralarında Şemdinli’ye bağlı Altınsu Köyü yakınlarında çıkan çatışmada bir özel harekât polisi hayatını kaybederken, bir özel harekat polisi yaralandı. Çatışma yaklaşık bir saat sürdü. Olayla ilgili Haksöz-Haber’e bilgi veren yerel kaynaklar çatışmanın akabinde özel harekât polisinin köyün içinde arama ve gelişi güzel meydan dayağına başladığını ifade etti. Köylüler köyün içinde işkenceden geçirildi. İşkence ilçe emniyet müdürlüğünde de devam etti. 60’a yakın köylü darb edildikten sonra bazıları pazar sabahı, bazıları da pazartesi ikindiden sonra serbest bırakıldı.

Ayrıca gözaltında işkenceye maruz kaldığını belirten köylüler Şemdinli Devlet Hastanesi'nde darp raporu almaya giderken burada da doktor E.Ç.’nin hakaretine muhatap olduklarını belirterek Şemdinli Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine savcılık Dr. E. Ç. hakkında soruşturma başlattı.