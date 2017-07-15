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Köprüde Yaşananlara İlişkin Yeni Görüntüler

Darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşananların yer aldığı yeni görüntülerde, halkın darbecilere nasıl karşı koyduğu bir kez daha gözler önüne serildi.

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