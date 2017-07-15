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15 TEMMUZ DİRENİŞİ
Köprüde Yaşananlara İlişkin Yeni Görüntüler
Köprüde Yaşananlara İlişkin Yeni Görüntüler
Darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşananların yer aldığı yeni görüntülerde, halkın darbecilere nasıl karşı koyduğu bir kez daha gözler önüne serildi.
15 Temmuz 2017 Cumartesi 16:57
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