Kongo'da Yeni Hükümet Kuruldu

Ulusal televizyonda yapılan açıklamada, Başbakan Clement Muamba yönetimindeki yeni hükümetin kurulduğu kaydedildi.

Açıklamaya göre, Devlet Başkanı Denis Sassu Nguesso'nun onayladığı kabine 35 üyeden oluşuyor. Yeni hükümete 4 yeni bakan atanırken, 7 bakan ise kabine dışı bırakıldı. Bir önceki kabine, 38 üyeden oluşuyordu.

Muamba, ülkenin bağımsızlık günü kutlamalarının yapıldığı 14 Ağustos'ta istifa ettiğini açıklamıştı. Devlet başkanlığı kaynakları, istifa kararının eski hükümetin ülkedeki ekonomik kriz karşısında etkin çözümler üretememesi nedeniyle alınmış olabileceğini iddia etmişti.

Devlet Başkanlığından hafta başında yapılan yazılı açıklamada da Muamba'nın başbakanlık koltuğuna yeniden getirildiği bildirilmişti.

Kongo Cumhuriyeti'nin en önemli gelir kaynaklarından petrol fiyatındaki düşüş, ülkede ekonomik krize yol açmıştı. Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) da ekonomik istikrarın sağlanması için uygulanacak programı görüşmek için yeni hükümetle masaya oturması bekleniyor.