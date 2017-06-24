“Koalisyon Güçleri IŞİD’i Değil, Sivilleri Vuruyor”

PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD/YPG’nin başını çektiği Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin desteğiyle yürüttüğü Rakka’ya yönelik operasyonda sivil can kayıplarının sayısı her geçen gün artıyor.

Rakka’dan kaçmayı başaranlar ise koalisyon güçlerini rastgele bombardıman yapmakla ve beyaz fosfor kullanmakla suçluyor.

“Evinizde Otururken Başınıza Bomba Düşebilir”

Türkiye sınırında yer alan Kamışlı’daki bir hastaneye getirilen Rakkalı bir kadın, Russia Today’e yaptığı açıklamada, koalisyon güçlerinin kentte rastgele bombardıman düzenlediğini ifade etti.

Sputnik’in aktardığına göre, Rakkalı kadın, “Evinizde otururken başınıza bir bomba düşebilir. Birçok kişi yaşadıkları evlerin enkazı altında kaldı, dışarı çıkmayı başaramadılar. Bunların hepsi koalisyon güçlerinin hava saldırıları nedeniyle meydana geldi.” dedi.

“Neden Uçaklar Kullanılıyor?”

Rakka’dan kaçanlar, koalisyon güçlerinin bombardımanlarının yoğunluğunu ve uygulanan kuşatma stratejisini de eleştirdi.

Rakkalı kadın, “Koalisyon güçlerine ait uçaklar rastgele bomba atıyor ve beyaz fosfor kullanıyor. Ayrıca uçaklar IŞİD’i vurmuyor. IŞİD militanları kenti terk etti. IŞİD’in yerlere mayın döşediğini görmenize rağmen neden uçakları kullanıyorsunuz? İnsanlar bir hiç uğruna hayatlarını kaybediyor ve kimse yardım etmiyor.” ifadelerini kullandı.

“Mayınlardan Dolayı Evimizden Bile Çıkamıyoruz”

Yaşadıklarının şokunu henüz üzerinden atamayan bir çocuk da şunları söyledi:

“Önceden mayınların etrafına işaretler koyuyorlardı. Ancak artık IŞİD mayınları gece yerleştiriyor ve insanlar evlerinden çıktıklarında bunların üzerine basıyor ve patlama yaşanıyor. Evimizden bile çıkamıyoruz.”