Kırgızistan'da Sokakta İslami Davet Yasaklanıyor

Kırgızistan’da sokaklarda İslami davet yasaklanmasını öngören yasa tasarısı ülke Parlamentosunun gündemine alındı.

Tasarıyı Parlamentonun Sosyal İşler, Eğitim, Bilim, Kültür ve Halk Sağlığı Komitesi toplantısında Diyanet İşleri yetkilisi Zayyrbek Ergeshov sundu.

Tasarıya göre, sokaklarda İslami davet yapmak, bu amaçla görsel ve sesli malzemeler dağıtmak yasaklanıyor.

Tasarının görüşmesi sırasında "Onuugu-Progress" partisi vekili Tazabekov Ikramov’un "Bu tasarı ülkede İslamı daveti yasaklıyor mu?” sorusuna Z.Ergeshov “belgenin insanları camiye davet etmeye yasaklamadığını” söyledi.

Kırgız diyanet yetkilisi, "Hiç kimse vatandaşları camiye davet etmeye karşı değildir. İnsanlarımız dini bilgileri mescitlerde imamlardan almalıdırlar, sokaklarda değil” dedi.

Görüşmelerin ardından, milletvekilleri ilk okumada hükümetin önerisini kabul etti.