Kerkük'ü Kürdistan’a Katma Girişimi
Erbil merkezli Rudaw TV'nin haberine göre, Kerkük İl Meclisi’nin kentin Kürdistan Bölgesi idaresine katılması için oylamaya gidecek. Geçen hafta Kürt bayrağının resmi binalara asılması kararını alan Meclisin bu tavrına tepkiler devam ederken, Kerkük İl Meclisi üyesi İbrahim Halil, kentin Kürdistan Bölgesi yönetimine katılıp- katılmaması çin oylamaya gideceklerini söyledi.
İbrahim Halil, 41 üyesi olan Kerkük İl Meclisi’nde şimdiden 22 imza topladıklarını, Kürt partilerin oluşturduğu grup, çoğunluğu sağlamak için kentteki Arap üyeleri ikna etmeye çalıştığını söyledi. Halil, İl Meclisi’nde aldıkları kararı Kürdistan Bölgesi Yönetimi’ne sunacaklarını belirterek, "Bu yasal ve meşru bir taleptir. Seçmenlerimize Kerkük’ün Kürdistan Bölgesi’ne bağlanacağı sözü verdik. Kürdistan Bölgesi Hükümeti de aynı amaçla bir proje hazırlamalı" diye konuştu.
Irak Kürt bölgesel yönetiminin Tartışmalı Bölgeler Sorumlusu olan ve aynı zamanda Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgırtu) Başkanlık üyesi olan Nasreddin Sindi, üst düzey bir komisyon oluşturup bu taleplerini en yakın zamanda Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi’ne ileteceklerini belirtirek, "Ne zamana kadar Bağdat’ı bekleyeceğiz? Bu konuda adım atmanın zamanı gelmişti" dedi.
Rudaw TV, Kerkük İl Meclisi’nin bayrak kararından sonra Erbil’in tavrına göre ikinci adımı attığını bildirirken, 2008 yılında Kerkük İl Meclisi, 3'te 2 çoğunlukla Kerkük'ün Irak bölgesel Kürt yönetimine bağlanması kararı almış, ancak söz konusu karar Irak Anayasası'na uygun olmadığı gerekçesiyle iptal edildiği hatırlatıldı.
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