Kemalist Cunta Bayrak Gösteriyor

Hürriyet de Kemalist cuntacılar da siyaseti ve toplumu korkutma, sindirme, bastırma huylarından vaz geçmiyor. İkisini birbirinden ayrıştırmak, Kemalist cuntacıları görmezden gelip Hürriyet’i asli fail saymak yanlıştır ve faydalı bir sonuç vermez.

Kenan Alpay’ın yorumu:

Hürriyet’in Hande Fırat imzasıyla namluya sürdüğü “Karargâh Rahatsız” manşeti kanaatimce sarsıcı olmaktan öteye ufuk açıcı bir mahiyet arz etmektedir. Hayır, elbette ki ne Hande Fırat ne de Hürriyet ufuk açma niyetiyle değildi. 28 Şubat post-modern darbe sürecinde olduğu gibi şiddetli sarsma hatta korkutup sindirmeye dönük klasik bir psikolojik harekât planının bir aşaması tekrar devreye sokulmuş diyebiliriz. Siyaset ve toplumu yeniden ve daha güçlü bir biçimde tasallut altına alacak plan yürürlüğe koyulmuş durumda. “Bir haberle mi?” demeyin lütfen! Haberin mahiyeti, nerede ve hangi konjonktürde yayınlandığı kadar işleyen planlardan hangisinin bir parçası olduğunu da etraflıca çözümlemek gerekiyor.

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