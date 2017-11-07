KDP: Bazı Şahıslar İhanete İmza Attı

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanlık Konseyi bugün Genel Başkan Mesud Barzani başkanlığında Erbil'in Pirmam ilçesinde toplandı.

Toplantıda Kürdistan Bölgesi’nde ortaya çıkan yeni durum başta olmak üzere, partinin iç meseleleri ve Bağdat ile ilişkiler masaya yatırıldı.

Başkanlık Konseyi, toplantı sonrasında yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Irak ve Heşdi Şabi’nin Kürdistani bölgelere saldırısına ilişkin şu ifadelere yer verildi:

“Kürdistani bir partinin içindeki bazı şahısların aldıkları dış destekle ihanete imza attıkları gizli anlaşmayla Kerkük ve bazı bölgelerde felakete neden oldular. Özellikle, binlerce Kürt, Arap ve Türkmen ailenin göçmen olmasına neden oldu. Söz konusu kişiler aynı zamanda başta Tuzhurmatu, Hanekin, Kerkük ve çevresinde çok sayıda sivilin şehit ve yaralanmasına sebebiyet verdiler.

Kan ve yılların verdiği mücadeleyle elde edilen yerler birkaç saat içinde büyük bir tehditle karşı karşıya getirdiler. Bu tür plan ve siyasetle bölgenin kimliği değiştirilemez. Nasıl ki geçmişte demografik yapının değiştirilmesine yönelik planlar başarılı olamadıysa yine başarılı olmayacaklardır. ”

Bağdat ve Irak Anayasası’na ilişkin ise KDP, “Bağdat yönetiminin Irak Anayasası’nın uygulanmasına yönelik iddialarının büyük bölümü doğruluktan uzaktır. Nasıl ki anayasanın bazı maddeleri geçmişte ihlal edildiyse, bu sefer de anayasanın diğer birçok maddesi ihlal edildi. Bağdat kendi çıkarları ve isteği doğrultusunda kullanıyor” denildi.

Kürdistan’daki mevcut siyasi durum ve partiler arasındaki ilişkilere yönelik açıklamada şunlara yer verildi:

“Toplantıda gerçekçi bir temelde Kürdistan’ın mecvut durumu görüşülerek, içinde bulunduğumuz bu dönemin hassas bir dönem olduğuna dikkat çekildi. İçinde bulunduğumuz bu dönemde, Kürdistan’daki tüm oluşum ve siyasi taraflar ulusal sorumlulukla sorunları birlikte aşmanın gerekliliği vurgulandı.”

KDP Başkanlık Konseyi açıklamasında şunlara yer verdi:

“Bazı dış tarafların desteğiyle yapılan küçük düşürücü girişimler, Heşdi Şabi ve Irak güçlerinin Kürdistan’ın bazı yerleşim yerlerine saldırmasına neden oldu. Söz konusu bölgedeki vatandaşların göçmen durumuna düşürmesine ve Kürdistan’a her yönden baskı uygulamasına neden oldu. Söz konusu planların Kürdistan halkının referandumun yapmasıyla ilgili olmadığı, çok önceden hazırlığı olan bir plan olduğu ve Havice’yi kurtarma operasyonunun sonlanmasıyla başlamıştır.”

Irak’ın yürüttüğü politikayla, Irak halkının geçmişten beri büyük zarara uğradığını belirtilen açıklamada, “Kürtlerin, Arapların ve Türkmenlerin büyük zarar görerek, ekonomik, siyasi ve toplumsal olarak geri kalmasına sebebiyetle, Irak’ta sürekli iç ve dışta uyuşmazlık ve savaşın yaşanmasıyla sonuçlanmıştır” denildi.

Kürdistan’daki tüm tarafların Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin meşru bir taraf olarak, sorunların çözümü için Bağdat Hükümeti ile görüşmesine tek sesle desteklemesi belirtilen açıklamada ayrıca, siyasi ve ekonomik sorunların çözümü için Kürdistan Parlamentosu ve Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin desteklenmesi istendi.

Kaynak: Rudaw