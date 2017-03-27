Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'e Saldırıyı Planlayan PKK'lı Yakalandı

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27.03.2017 16:24
Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'e Saldırıyı Planlayan PKK'lı Yakalandı
İçişleri Bakanı Soylu Twitter hesabından, geçen Kasım ayında şehit edilen Mardin Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk'e saldırıyı planlayan PKK'lının yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabından, "Muhammet Fatih Safitürk... Sana borcumuzu ödeyemeyiz. Ancak bil ki katliamını planlayanı aldık. Elimizde... Sağ olun arkadaşlar" yazdı.

Mardin'in Derik ilçesi Hükümet Konağı'nda 10 Kasım 2016'da PKK'lıların yerleştirdiği bombanın patlaması sonucu ağır yaralanan Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk, tedavi gördüğü hastanede bir gün sonra hayata gözlerini yummuştu.

Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk, Derik İlçe Kaymakamlığı görevine kayyum olarak geçen Temmuz ayında atanmıştı.

 

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