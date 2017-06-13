‘Kayınpederi Topbaş Olmadığı İçin mi Hapiste Tutuluyor?’

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Topbaş ve Arınç'ın damatlarının serbest bırakılması hakkında bir yazı kaleme aldı. Yazıda "Ceza hukuku, aile hukuku, ticaret hukuku, devletler hukuku gibi yeni bir dal doğdu; ‘Damatlar Hukuku" diyen Selvi, Doğan Holding Ankara Temsilcisi Barbaros Muratoğlu'nun tutuklanmasına yönelik iddiaların doğru çıkmadığını kaydetti. Selvi, Barbaros Muratoğlu'nun telefonunda Bylock olmadığının ortaya çıktığını vurgulayarak, "Peki Barbaros Muratoğlu, kayınpederi Kadir Topbaş olmadığı için mi hapiste tutuluyor. Peki, bu adalet terazisi Kadir Topbaş’ın hukuku ile Barbaros Muratoğlu’nun kayınpederi ‘Osmaniyeli Mustafa’nın hukukunu ayrı mı tartıyor? Hani biz Hazreti Ömer’in adaletini dilimizden düşürmezdik, ne oldu?' diye sordu.

Abdulkadir Selvi'nin yazısı >>>