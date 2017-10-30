Katar Emiri Şeyh Temim: "Egemenliğimiz Kırmızı Çizgimizdir"

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, katıldığı Amerikan CBS kanalında yayınlanan bir programda Katar'a yönelik abluka konusunda "Bizim için şok etkisi etkisi yarattı. Çünkü birkaç hafta önce bu ülkelerle ABD Başkanı Donald Trump'ın da bulunduğu bir toplantı için aynı odada bulunmuş, terörle mücadele meselesini konuşmuştuk. Bu ülkelerin hiçbiri o vakit, herhangi bir endişe ya da başka bir şey bize iletmedi." dedi.

Söz konusu toplantının, 20-21 Mayıs tarihlerinde Riyad'da gerçekleştiğini hatırlatan Şeyh Temim, "Aksine birbirimizin çabalarını övüyor, birlikte gülüyorduk. Terörü nasıl çözeriz diye konuşuyorduk." ifadelerini kullandı.

"Egemenliğimiz kırmızı çizgimizdir"

Daha sonra abluka uygulamaya başlayan ülkelerin Al Jazeera kanalının kapatılması yönündeki taleplerini reddetiklerini kaydeden Şeyh Temim, şöyle devam etti:

"Egemenliğimiz kırmızı çizgimizdir. Kimsenin buna müdahale etmesini kabul etmeyiz. Tarih, 50 yıl sonra Al Jazeera kanalının tüm bölgede ifade özgürlüğü kavramını nasıl değiştirdiğini kaydedecek. Al Jazeera'yı kapatmayacağız."

Abluka uygulayan ülkelerin "Katar'daki rejimi değiştirmeye çalıştığına" dikkati çeken Şeyh Temim, bunu 1996 yılından önce babasının Katar Emiri olduğu dönemde de yapmaya çalıştıklarını belirtti.

Şeyh Temim, "Evet, bu krizin bitmesini istiyoruz. Ama saygınlığımız ve egemenliğimize ters düşecek şekilde değil. Eğer çözüm için bana bir metre yaklaşırlarsa ben de onlara on bin mil yaklaşırım." diye konuştu.

'Abluka uygulayan ülkelerin aksine İran'la dış politikada ihtilaflar var'

İran ile ilişkilerine de değinen Şeyh Temim, abluka uygulayan ülkelerin aksine "İran ile dış politikalarında ihtilafların" bulunduğunu aktardı.

Şeyh Temim, "Kardeş ülkeler abluka uygulamaya başladığında, halkımızın gıda ve ilaç ihtiyacını karşılayacağımız tek yol İran aracılığıyla olandı. Teröre gelince biz kesinlikle terörü desteklemiyoruz." diye konuştu.