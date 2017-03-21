Karınlarını Doyurmak İçin Kirli Nehirden Balık Avlıyorlar!

»Ana Sayfa»Endonezya
21.03.2017 07:26
Karınlarını Doyurmak İçin Kirli Nehirden Balık Avlıyorlar!
Endonezya’nın başkenti Cakarta’da maddî sıkıntı yaşayan çok sayıda kişi şehrin kanalizasyon borularının bağlandığı kirli nehirde balık avlayarak karınlarını doyuruyor.

Endonezya’nın başkenti Cakarta’da yüzlerce kişi, Tanah Abang bölgesindeki kirli nehirden el yapımı, “nanco” denilen aletle balık tutarak karınlarını doyurmaya çalışıyor.

Nehir etrafında kurdukları gecekondu ve barakalarda yaşayanlar, gelirlerini kâğıt veya plastik toplayarak sağlamaya çalışırken civardaki kirli nehirden tuttukları balıkları yiyor.

Kentteki kanalizasyon borularının bağlandığı ve atıkların karıştığı kirli nehirde balık avlayanlar, maddî açıdan zor durumda oldukları için hijyen sorununu dikkate almıyor.

Bir Öğün İçin Hijyen Sorununu Görmezden Geliyorlar

AA’da yer alan habere göre, bir öğününü bedavaya getirmek için her gün nehirde balık avlamaya çalışan Pak Rohim, “Bazen hiç balık çıkmasa da şansımı deniyorum. Maddî olarak sıkıntılarım olduğu için nehrin kirli olması veya yediğim balığın sağlığıma zarar verme ihtimali fazla önem taşımıyor. Zaten hijyenik bir ortamda yaşamıyorum.” dedi.

Yaşamını plastik şişe toplayarak sürdüren Rohim, balık tuttuğu zaman en azından bir öğüne vereceği parayı diğer ihtiyaçları için kullanabildiğini ifade etti.

Çevre Kirliliği İnsanların Sağlığını Tehdit Ediyor

Artan nüfus ve altyapı eksikliği nedeniyle aşırı kirlenen nehir, etrafında kurulan gecekondu semtleri ve barınaklarda yaşayanların çöplerini atmasıyla daha da kirleniyor.

Nehir, civarda yaşayan insanların sağlığını tehdit ederken ekonomik sorunlar nedeniyle insanlar bu tehdidi önemsemiyor.

Altyapı eksikliği, fabrika atıkları ve şehirleşmenin getirdiği çevre kirliliği nedeniyle temiz su sorunu yaşanan Cakarta’da, özellikle tropikal iklimin etkisiyle 4-5 ay süren yoğun yağışlı dönemde nehir ve kanalizasyonlardan taşan sular insanlar için sağlık sorunu oluşturuyor.

10 milyondan fazla kişiye ev sahipliği yapan kentte nüfusun sadece yüzde 50’si şebeke suyundan yararlanabiliyor. Evlerine şebeke suyu ulaşmayanlar, insani ihtiyaçlarını atık suların karıştığı kirli nehirlerde gideriyor.

Kentin şebeke suyunun büyük bir bölümünde yoğun bakteri ve ağır metal kirliliği bulunuyor.

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