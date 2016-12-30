Karayılan'dan Şengal/Sincar'dan Çekilme Açıklaması
Murat Karayılan Sterk TV’ye yaptığı açıklamada IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani’nin sözlerine atıfta bulunarak, “Zaten aramızda bir görüşme durumu söz konusudur. Biz aramızdaki bu tartışmaların sonuçlanmasıyla birlikte HPG olarak güçlerimizi çekeceğimizi zaten kendilerine açıkça söylemişiz. Bunu ilk defa burada açıklıyorum” dedi.
Barzani, PKK’nin Şengal/Sincar’dan çıkması gerektiğini söyleyerek, “Gerekirse güç kullanmak zorunda kalırız” demişti.
Karayılan, Barzani’nin sözleriyle ilgili şunları söyledi:
“Sayın Neçirvan’ın neden böyle bir üslupla konuştuğunu bilemiyorum. Ya son süreçteki tartışma, görüşme ve gelişmelerden haberdar değildir ya da tüm bunlardan haberi olmasına rağmen bu durumu bozmak istiyordur. Bu iki ihtimalden hangisi bu konuşmayı yapmasına neden olmuşsa, bu durumu izah etmesi gereken kişi kendisidir.
Zaten böylesi bir açıklamaya hiç ihtiyaç yoktu. Bir de hiçbir Kürt siyasetçinin ağzına almayacağı kelimeleri kullanması bir talihsizliktir. ‘Şiddet kullanırız’ ne demek? Birakuji yani kardeş kavgası demektir. Yani şimdi kardeş kavgasını mı geliştirmek istiyor?
İçinde bulunduğumuz yüzyılda sorunları bu şeklide çözmeyi mi düşünüyor? Bu mesajı kime dönük veriyor? Bilinmeli ki tehditle kimse sonuca ulaşamaz. Tarihte bunun birçok örneği de vardır; PKK tehditlerle geri adım atacak bir hareket değildir. Belirttiğim gibi insan bu duruma anlam veremiyor.”
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