İTÜ’deki ‘FETÖ’ Soruşturması: 22 Tutuklama
Gülen örgütünün (FETÖ) akademik yapılanmasına ilişkin İstanbul Teknik Üniversitesi’ne (İTÜ) yönelik soruşturma kapsamında, örgüte üye olduğu ve şifreli haberleşme programı ByLock’u kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan ve hâkimliğe sevk edilen 28 şüpheliden 22’si “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklandı.
AA’da yer alan habere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliye getirilen 33 şüphelinin hâkimlik işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden 22’si Tutuklandı
Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği, 28 şüpheliden 22’sinin “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklanmasına, 6 şüphelinin ise adlî kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.
Hâkimlik, ayrıca savcılığın adlî kontrol talep ettiği 5 şüpheliyi de haklarında yurt dışına çıkış yasağı koyarak serbest bıraktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, 20 Ocak’ta aralarında akademisyenlerin de bulunduğu 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, yapılan operasyonlarda 33 şüpheli yakalanmıştı.
Soruşturma kapsamında 4 şüphelinin ise adreslerinde bulunamadığı ve firari olarak arandığı belirtilmişti.
- Yorumlar 0
- Nabi Avcı, Zaman ve Yeni Şafak Dönemlerini AnlattıKültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, kurucu kadrosunda yer aldığı Zaman gazetesi ve Yeni Şafak hakkında Yeni Şafak gazetesinden Ayşe Olgun’a ilginç bilgiler verdi.
- Davutoğlu: Siyaseti Dizayn Etmeye ÇalışıyorlarAhmet Davutoğlu, “İlk tur tamamlandı, fire olmadığı ortaya çıktı. İkinci turda da hiçbir şekilde bir tereddüt AK Parti bünyesinde ortaya çıkmaz” dedi.
- Şam’ın Fethi Cephesi Sözcüsü Astana Toplantısını DeğerlendirdiŞam’ın Fethi Cephesi (Cebhetu’l Fethuş-Şam) sözcüsü Husam eş-Şafiî, Astana toplantısı hakkındaki görüşlerini Al Jazeera’ya değerlendirdi.
- İdlib Risk AltındaKızılay Başkanı Kınık, ateşkes kapsamı dışındaki grupların rejimle ve kendi aralarındaki çatışma riski nedeniyle İdlib'de yaşayanların diken üstünde olduğunu belirtti.
- Bir İşgüzarlık Örneği Olarak “Meal Müçtehidliği”Yazısında kendisine gelen bir mail örneği üzerinden “meal müçtehidliğine soyunanlar”ın tutarsızlıklarını eleştiren Mustafa Öztürk, bu zihniyetin namazda hafî ve cehrî kıraat meselesinde sergiledikleri işgüzarlığa dair dikkat çekici tespitlerde bulunmuş.
- Şeytan Hayatımızın Neresinde?Şeytan-insan ilişkisi, balık-olta ilişkisine benziyor. Balık, oltadaki yeme kanarsa, oltaya yakalanıyor. Eğer balık oltadaki yemden sakınırsa, ne kadar olta olursa olsun, balık güvendedir.
- Kur’an’da İnsanın Zalim Olması Ne Demektir?Abdulhakim Beyazyüz, Kur’an’da geçen “İnsanın zalim olması” konusunu okuyucularımız için değerlendirmiş.
- Şeriatla Hükmetmeyen Kâfir Olur mu?Hayrettin Karaman, “Şeriatla Hükmetmeyenler Kafir Olur mu?” sorusunu analiz etmiş.
- Şeyh Muhaysini: ”Gelin Hepimiz Tahriruş Şam Altında Birleşelim”
- Af Örgütü: Esed, Muhalifleri Destekleyen 13 Bin Kişiyi Gizlice İdam Etti
- Savaş Riyad'a Dayandı
- CHP’den Sonra HDP'den de İlginç Bir Hayır Sloganı
- Eski CIA Danışmanı: TSK'dan Atılan FETÖ'cüler Bizdendi
- HAMAS'tan Siyonist İsrail’in Gazze Saldırılarına Dair Açıklama
- Siyonist İsrail İşgal (Yerleşim Birimleri) Tasarısını Onayladı
- İşgalci İsrail, Gazze’ye 14 Hava Saldırısı Düzenledi!
- Türkiye’den Yerli Uçak Atılımı
- Çift Dil Konuşmak Alzheimer'dan Korunmaya Yardımcı
- Sudanlı Muhalif Liderden İsrail'le Normalleşme Talebi
- ABD Adalet Bakanlığı Tekrar Vize Yasağı İstedi
- CHP’den Sonra HDP'den de İlginç Bir Hayır Sloganı
- Savaş Riyad'a Dayandı
- Sivas Özgür-Der ‘İslam Davetçisinin Konumu’ Konuşuldu
- Dayton’dan Astana’ya Barış Tiyatroları
- El-Ezher Sisi'nin “Boşanma” Talebini Reddetti
- Esed Rejimine Ait Savaş Uçağı Halep'te Düştü
- Muş'tan Suriyeli Kardeşlerimize 1500 Battaniye Yardım
- Hikmetyar'a Yaptırımlar Kaldırıldı
- CHP’lilerin Trump’ı Eleştirmeye Hakkı Var mı?
- Taksim’de Cami Yapılmasına Onay Verildi
- "Varlık Fonu Sayesinde Devletin Elinde Sağlam Bir Kaynak Olacak”
- Bu Nasıl Bir Çelişki: 180 Pilot İtirafçı Olup, Görevine Döndü
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim