İTÜ’deki ‘FETÖ’ Soruşturması: 22 Tutuklama

Gülen örgütünün akademik yapılanmasına ilişkin İstanbul Teknik Üniversitesi’ne yönelik soruşturma kapsamında, örgüte üye olduğu ve şifreli haberleşme programı ByLock’u kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden 22’si tutuklandı.

Gülen örgütünün (FETÖ) akademik yapılanmasına ilişkin İstanbul Teknik Üniversitesi’ne (İTÜ) yönelik soruşturma kapsamında, örgüte üye olduğu ve şifreli haberleşme programı ByLock’u kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan ve hâkimliğe sevk edilen 28 şüpheliden 22’si “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklandı.

AA’da yer alan habere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliye getirilen 33 şüphelinin hâkimlik işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 22’si Tutuklandı

Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği, 28 şüpheliden 22’sinin “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklanmasına, 6 şüphelinin ise adlî kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.

Hâkimlik, ayrıca savcılığın adlî kontrol talep ettiği 5 şüpheliyi de haklarında yurt dışına çıkış yasağı koyarak serbest bıraktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, 20 Ocak’ta aralarında akademisyenlerin de bulunduğu 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, yapılan operasyonlarda 33 şüpheli yakalanmıştı.

Soruşturma kapsamında 4 şüphelinin ise adreslerinde bulunamadığı ve firari olarak arandığı belirtilmişti.