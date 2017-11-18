İsveç'te Artık Hoparlörle Beş Vakit Ezan Okunacak

İsveç'in Blekinge bölgesindeki Karlskrona kentinde Boşnaklara ait İslam Kültür Derneğinin minareli camisinde beş vakit hoparlörle ezan okunmasına çıktı. İlk hoparlörle ezanı cuma namazı öncesi İslam Kültür Derneği Başkanı Abdulrahman Tamarji okurken, cuma namazı için camiye geleler ezanı gözyaşları ile dinledi.

Tamarji, yaptığı açıklamada, İsveç'te ilk defa 5 vakit hoparlörle ezan okunmasına izin aldıklarını, fakat bu izni şimdilik sadece cuma namazı öncesi kullanacaklarını söyledi. Tamarji, ''Ezan iznini hafta da bir gün cuma namazından önce kullanacağız. Zira camimiz mahalle içinde olduğu için nasıl bir tepki alacağımızı bilemiyoruz. Zaman içinde yeniden durum değerlendirmesi yapıp ona göre hareket etmeyi düşünüyoruz. Hoparlörden ilk ezan okumak bana nasip oldu. Çok heyecanlandım ve duygulandım'' ifadesini kullandı.

''MİNAREYE 5 YILDA İZİN ÇIKTI''

İsveç'in Belkinge bölgesinde ilk kez bir caminin minareli olduğuna değinen Tamarji, belediyeye minare için 5 yıl önce müracaat ettiklerini ve inşaat izninin ancak 50 gün önce çıktığını vurguladı.

Minareyi bir ayda yaptırdıklarını hatırlatan Tamarji, minareyi tamamen Osmanlı mimarisine göre tasarladıklarının altını çizdi.

İLK HOPARLÖRDEN EZAN 4 YIL ÖNCE OKUNDU

İsveç'te ilk hoparlörden ezan, dört yıl önce Stockholm'ün Botkyrka ilçesindeki Fittja Mahallesi'nde bulunan Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Fittja Ulu Camisi'nde okundu. Camide 2013 yılından beri sadece cuma günleri cuma namazından önce hoparlörle ezan okunuyor.