İsrail Savunma Bakanlığı, Arakanlı Müslümanlara yönelik ihlallerini sürdürmeye devam eden Myanmar yönetimine silah satışını durdurmayı reddediyor.

İsrail’in Haaretz gazetesinde John Brown imzasıyla yayımlanan makalede, “Bilindiği üzere Myanmar hükümeti suç işlemeye devam etmesine rağmen İsrail, oradaki rejime silah satışında ısrar ediyor.” ifadelerine yer verildi.

AA’da yer alan habere göre, Brown, “Şiddetin artmasına rağmen İsrail, Myanmar’a silah satmaya devam ediyor” başlıklı makalesinde, Myanmarlı General Min Aung Hlaing’in Eylül 2015’te İsrailli silah üreticileriyle görüşmek üzere İsrail’e “alışveriş gezisi” düzenlediğini belirtti.

Myanmarlı General Hlaing’in bu ziyaretinde İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ve İsrail Genelkurmay Başkanı ile görüştüğünü belirten Brown makalesinde, İsrail Savunma Bakanlığı Uluslararası Savunma İşbirliği Dairesi Başkanı Michel Ben-Baruch’un da 2015’te Myanmar’ı ziyaret ettiğini yazdı.

Brown, İsrailli insan hakları aktivistlerinin Myanmar’a silah satışına ilişkin İsrail Yüksek Mahkemesi’ne başvuruda bulunduğunu ifade ederek, mahkemenin başvuruyu eylül sonunda değerlendirmeye alacağına dikkat çekti.

İsrail Savunma Bakanlığı’nın mart ayında yayımladığı ön savunmada, mahkemenin durumla alakasının olamayacağını, meselenin “açıkça diplomatik” bir konu olduğunu ileri sürdüğünü kaydeden Brown, İsrailli milletvekili Tamar Zandberg’in 5 Haziran’da İsrail Parlamentosu’ndaki (Knesset) oturumda Savunma Bakanı Avigdor Liberman’a Myanmar’a silah satışına ilişkin bir soru yönelttiğini ve Liberman’ın “Knesset’in konuyla ilgili ayrıntıların konuşulacağı uygun yer olmadığı” karşılığı verdiğini de hatırlattı.

Savunma Bakanı Liberman’ın, “İsrail bütün aydınlanmış dünyaya, yani Batılı devletlere ve başta en büyük silah ihracatçısı olan ABD’ye bağlı. Biz kendimizi onlara bağlı görüyoruz ve aynı politikayı sürdürüyoruz.” şeklinde ifadelerini de makalesine taşıyan Brown, ABD ve Avrupa Birliği’nin (AB) Myanmar’a silah satışını yasakladığına vurgu yaptı.

Çok Sayıda Arakanlı Katledildi!

Myanmar ordusunun Arakan’da devam eden saldırılarında 25 Ağustos’tan bu yana çok sayıda Arakanlı Müslüman hayatını kaybetti. Saldırılarda hedef alınan 60’tan fazla köyün onlarcası yakılırken, on binlerce Arakanlı Müslüman da can güvenliği nedeniyle bölgeden kaçmaya çalışıyor.

Myanmar yönetimi, göç yoluna düşen ya da evsiz kalan Arakanlı Müslümanlara insani yardım ulaştırılmasına da izin vermiyor.