İspanya'da Minibüslü Saldırı: 13 Ölü, 20 Yaralı

İspanya'nın Barcelona kentinde bir minibüsün kaldırıma çıkarak kalabalığın arasına dalması sonucu 13 kişinin öldüğü, en az 20 kişinin yaralandığı bildirildi.

Resmi makamlardan ölü ve yaralı sayısına ilişkin açıklama yapılmazken, İspanyol El Mundo gazetesi, Barcelona kentinde Las Ramblas'ta bir minibüsün kalabalığın arasına dalması sonucu 13 kişinin öldüğünü, 20'den fazla kişinin yaralandığını duyurdu.

Katalan polisi Las Ramblas'ta meydana gelen olayın terör saldırısı olduğunu açıklayarak, güvenlik protokolünü en üst düzeyde aktif duruma geçirdiğini belirtti.

Bu arada Jandarma, şüpheli olarak aranan iki kişiden birinin kimliğini Driss Oukabir olarak açıkladı.

İkinci bir saldırı şüphesiyle Vic mahallesinde bir kamyonet bulunduğu belirtildi.

Öte yandan Resmi Katalan televizyonu ayrıca, silahlı birkaç kişinin Las Ramblas'taki Bar Luna de Estambul isimli bir restorana girdiğini ve kendilerini içeriye kapattıklarını aktardı.

Katalan polisi halka sokağa çıkmama tavsiyesinde bulundu.

Katalonya özerk yönetimi hükümeti güvenlik merkezi acil olarak toplandı.

Bölge, polis tarafından güvenlik çemberine alınırken, metro ve tren istasyonları da kapatıldı.