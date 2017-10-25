IŞİD, Rejimin Deyrizor’daki Cephaneliğini Havaya Uçurdu!
IŞİD, insansız hava aracı kullanarak Beşşar Esed rejiminin Deyrizor’daki cephaneliğini havaya uçurdu.
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Beşşar Esed rejiminin Suriye’nin doğusunda bulunan Deyrizor kentindeki en önemli cephaneliğinden birine IŞİD tarafından insansız hava aracı ile saldırı düzenlendi.
Mepa News sitesinde yer alan haberde, düzenlenen saldırının ardından art arda yaşanan patlamalar neticesinde cephaneliğin tamamen kül olduğu belirtildi.
IŞİD ile bağlantılı medya kuruluşu Amaq Haber Ajansı, saldırının görüntülerini kamuoyu ile paylaştı:
MUST SEE!— Nidalgazaui (@Nidalgazaui) 24 Ekim 2017
Huge #Syria|n army ammunition arsenal has been completly destroyed by #ISIS drone strikes and following explosions in #DeirEzzor pic.twitter.com/xbRcirZn2u
ABD destekli PKK/PYD güçleri ve Esed rejiminin Deyrizor’da IŞİD’e karşı ilerleyişi devam ediyor.
Etiketler : suriye, deyrizor, beşşar esed, ışid
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